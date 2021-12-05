دَرْب الشِّمُوخ

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بَعْد التَّهَانِي وَاصْدَقْ شْعُوْر الاعْمَاقْ

فِيْ عِيْدِكْ الْخَمْسِيْن (عِيْشِيْ بِلادِيْ)

رَفّ الْعَلَمْ فِيْ هَامَةْ السِّحْب خَفَّاقْ



وِلْصِيْتِكْ الْمَشْهُوْر نَغْمه وْشَادِيْ

يَا وَرْدِةٍ تَنْثِرْ شِذَاهَا بِالآفَاقْ

تِبْقَيْن شَوْكه فِيْ حِلُوْق الأعَادِيْ

يُوْقَفْ لِكْ (سْهَيْل الْيِمَانِيْ) عَلَى سَاقْ

وْيَخْطِبْ ضِيَاكْ اللَّى عَلَى الْكَوْن بَادِيْ

الْحِبّ يَصْدِقْ لِكْ بَلا ذَرَّةْ نْفَاقْ

وَاللّه مَا كَنَّيْت لِكْ حِبّ عَادِيْ

خَمْسِيْن عَامْ وْبِاسْمِكْ الْمَجْد بَرَّاقْ

سِيْرِيْ عَلَى دَرْب الشِّمُوْخ.. وْتَهَادِيْ

صِيْتِكْ عَلَى نْجُوْم الْمِشَاهِيْر سَبَّاقْ



وِ(الْبَيْت مِتْوَحِّدْ) بِسَبْع الأيَادِيْ

بَيْنِكْ وْبَيْن السَّبْق يَا بْلادِيْ عْنَاقْ



وَاعْلَى مِنَصَّاتْ الشَّرَفْ لِكْ تِنَادِيْ

كِنْتِيْ صَحَارِيْ جِرْد.. وِخْيَامْ وِنْيَاقْ

وِالْيَومْ فَاعَتْ جَنِّتِكْ عِطِرْ كَادِيْ

دَوْلِهْ.. تِطَاوِلْك الْكِوَاكِبْ بِالاعْنَاقْ



وِشْيُوخِكْ رْمُوْز الْقَرَارْ السِّيَادِيْ

كِلْمِهْ وَابَى اعْلِنْهَا مِنْ أعْمَاقْ الاعْمَاقْ



فِيْ الأرْض مِثْلِكْ مَا انْوِجَدْ يَا بِلادِيْ