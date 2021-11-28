حَارَة الوَجْد

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يَا حَارَةْ الْوَجْد بِدْرُوْبِكْ خِطَاوِيْ مِطَرْ

وِ الاَّ خِطَاوِيْ دِمُوْع الْعَالَمْ الرَّاحِلِيْن

جِيْتِكْ مَعْ الرِّيْح وَ اوْرَاقِيْ تِهِزّ الشِّجَرْ

وِ تْقُوْل لاغْصَانِهْ إنْ غَنَّيْت لا تَسْكِتِيْن

رِدِّيْ مَعِيْ وِ اكْسِبِيْ بِامّ الْمِدَامِعْ أجِرْ

يَمْكنْ صِدَانَا يِرِدّ النَّاسْ لِلتَّايْهِيْن

يَا (حَارَةْ الْوَجْد) وِشْ خَلَّى بَاهَلْك السِّفَرْ..؟

وَ اللّه مَانِيْ غِرِيْب إنْ كَانْ مَا تَذْكِرِيْن

كِنْت أزْهَمْ الشَّمْس لاسْوَارِكْ وَ ابِخّ الْعِطِرْ

لِوْشَاحْ لَيْلٍ يِطُوْل وْ يَجْذِبْ الْعَاشِقِيْن

يَوْم الْهِوَى السِّرّ.. يَوْم الدَّنْدِنِهْ وِ السَّهَرْ

كَانَتْ عَلَى ارْوَاحْنَا الْمِتْعَانِقِهْ فَرْض عَيْن

يَوْم انّ (سَلْمَى) عَلَى الشِّبَاكْ تِقْرَا شِعِرْ

رِمَاهْ عَاشِقْ قِدِيْم وْ لا دَرَتْ عَنْه مِيْن

وِ(مْسَجِّلْ الْحَيّ) لا يِصْدَحْ وْ لا يِنْقِصِرْ

صَوْتِهْ مِثِلْ نِسْمَةْ الشَّاطِيْ يِبِثّ الْحَنِيْن

وْ جِلِيْس رَاعِيْ طِوِيْلِهْ مَا عَرَفْ يِخْتِصِرْ



مَعْه السِّوَالِفْ نِقَسِّمْهَا عَلَى لَيْلِتَيْن

كَمْ (كَاسْ شَاهِيْ) عَلَى دِكَّةْ رِصِيْفه خِدَرْ

يَبْرِدْ وْ هُوْ بَيْن حَكْي الْعَالَمْ الْمِسْتِوِيْن

نَاسِكْ هُمْ النَّاسْ عِدْوَانْ الْمَلَلْ وِ الضِّجَرْ

اللَّى مِشَوْا لِلصِّدَاقه وِ الْعِدَا وَاضِحِيْن

مِتْقَسِّمِيْن الْغِنَى... مِتْقَسِّمِيْن الْفَقِرْ

مَا تَفْرِقْ عْيَالْ نِعْمَتْهُمْ مِنْ الْمِعْدَمِيْن

يَوْمٍ مِنْ ايَّامِكْ الْحِلْوِهْ بْحِسْبَةْ عِمِرْ



وِشْ عَادْ عِمْرٍ بِذِكْرِهْ يَنْبِتْ الْيَاسِمِيْن