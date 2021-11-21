اشْتَعَالْ الصَّوت

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عِطُوْنِيْ صْدُوْرِكُمْ لِلّه.. يَا مِحْسِنِيْن

مِحْتَاجْ جِرْعَةْ صَبِرْ لِمْوَاجَهْ الْمِقْبِلاتْ

الصَّمْت شِعْلَةْ غِضَى وِ الشِّعْر شِرْفَةْ حَنِيْن

أطِلّ مِنْهَا مِتَى لاحَتْ لِيْ الأُمْنِيَاتْ

خَلُّوْنِيْ آبَعْثِرْ هْمُوْمِيْ وَ اجِرّ الْوِنِيْن

دَامْ الْهِقَاوِيْ بِصَدْر الْوَقْت رَاحَتْ وْ جَاتْ

نَاضَتْ بِرُوْق الْجِفَا فِيْ قِبْلَةْ الْعَابِرِيْن

وِ الْعِشْق غِصْنٍ نِمَا فِيْ وِسْط صَدْرِي.. وْ مَاتْ..!

حَتَّى فِيَاضْ الْمَحَبّهْ تَبْكِيْ الرَّاحِلِيْن

خْدُوْدِهَا مِجْدِبِهْ.. وِ طْيُوْرَهَا حَايِمَاتْ

وَ انَا عَلَى رَاحِلَةْ حِلْمِيْ طِوَيْت السِّنِيْن

أجْمَلْ فِصُوْل الْهِوَى بِسْنِيْنِيْ الْمَاضِيَاتْ

كِنْت أزْرَعْ الْيَاسِمِيْن وْ لا اعْرِفْ الْيَاسْ.. مِيْن

يَوْم اغْدِقَتْ دِنْيِتِيْ.. خَانَتْنِيْ الْمُعْطَيَاتْ..!

قَامْ الْهِوَى يَجْرِفْ أوْرَاقِيْ وْ لا ادْرِيْ لِوَيْن

مِثل مَا تَجْرِفْنِيْ أقْلامِيْ عَلَى الذِّكْرِيَاتْ

أقْفَيْت عَنْ غَايِتِيْ وَ انَا اعْرِفْ الْحِبّ زَيْن



مَا يَقْفِيْ اللَّى دَخَلْ قَلْبه بِدُوْن الْتِفَاتْ

أصْدَقْ مِنْ شْعُوْرِيْ اللَّى حَابِسِهْ.. دَمْعِتَيْن

تِلَعْثِمَتْ.. وِ اشْتَعَلْ صَوْتِيْ وْ ذَابْ السِّكَاتْ..!

دْمُوْعِيْ أغْلَى مِنْ رْقُبْتِيْ عَلَى الشَّامِتِيْن

وَ انَا ادْرِيْ انِّيْ بِدَيْت آعِيْش حَالَةْ شِتَاتْ

لَوْ يَسْتِرْ اللَّيْل دَمْعَاتْ الأسَى وِ الأنِيْن



الشَّمْس تَشْرِقْ عَلَى الْعَاشِقْ مِنْ ارْبَعْ جِهَاتْ..!!