00
إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: عبدالمجيد الذيابي

اشْتَعَالْ الصَّوت

التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

عِطُوْنِيْ صْدُوْرِكُمْ لِلّه.. يَا مِحْسِنِيْن

                           مِحْتَاجْ جِرْعَةْ صَبِرْ لِمْوَاجَهْ الْمِقْبِلاتْ

الصَّمْت شِعْلَةْ غِضَى وِ الشِّعْر شِرْفَةْ حَنِيْن

                   أطِلّ مِنْهَا مِتَى لاحَتْ لِيْ الأُمْنِيَاتْ

خَلُّوْنِيْ آبَعْثِرْ هْمُوْمِيْ وَ اجِرّ الْوِنِيْن

                   دَامْ الْهِقَاوِيْ بِصَدْر الْوَقْت رَاحَتْ وْ جَاتْ

نَاضَتْ بِرُوْق الْجِفَا فِيْ قِبْلَةْ الْعَابِرِيْن

                   وِ الْعِشْق غِصْنٍ نِمَا فِيْ وِسْط صَدْرِي.. وْ مَاتْ..!

حَتَّى فِيَاضْ الْمَحَبّهْ تَبْكِيْ الرَّاحِلِيْن

                   خْدُوْدِهَا مِجْدِبِهْ.. وِ طْيُوْرَهَا حَايِمَاتْ

وَ انَا عَلَى رَاحِلَةْ حِلْمِيْ طِوَيْت السِّنِيْن

                   أجْمَلْ فِصُوْل الْهِوَى بِسْنِيْنِيْ الْمَاضِيَاتْ

كِنْت أزْرَعْ الْيَاسِمِيْن وْ لا اعْرِفْ الْيَاسْ.. مِيْن

                   يَوْم اغْدِقَتْ دِنْيِتِيْ.. خَانَتْنِيْ الْمُعْطَيَاتْ..!

قَامْ الْهِوَى يَجْرِفْ أوْرَاقِيْ وْ لا ادْرِيْ لِوَيْن

                   مِثل مَا تَجْرِفْنِيْ أقْلامِيْ عَلَى الذِّكْرِيَاتْ

أقْفَيْت عَنْ غَايِتِيْ وَ انَا اعْرِفْ الْحِبّ زَيْن

                   مَا يَقْفِيْ اللَّى دَخَلْ قَلْبه بِدُوْن الْتِفَاتْ

أصْدَقْ مِنْ شْعُوْرِيْ اللَّى حَابِسِهْ.. دَمْعِتَيْن

                   تِلَعْثِمَتْ.. وِ اشْتَعَلْ صَوْتِيْ وْ ذَابْ السِّكَاتْ..!

دْمُوْعِيْ أغْلَى مِنْ رْقُبْتِيْ عَلَى الشَّامِتِيْن

                   وَ انَا ادْرِيْ انِّيْ بِدَيْت آعِيْش حَالَةْ شِتَاتْ

لَوْ يَسْتِرْ اللَّيْل دَمْعَاتْ الأسَى وِ الأنِيْن

                   الشَّمْس تَشْرِقْ عَلَى الْعَاشِقْ مِنْ ارْبَعْ جِهَاتْ..!!

طباعة Email
↑ أعلى