الزِّجَاجْ والْحِجَارة

مَابِيْ أقَفِّيْ مِنْتِصِرْ وِ انْت مَهْزُوْم

لانّ ابْتِعَادِيْ عَنْك أكْبَرْ خِسَاره

مَا بَاتْرِكِكْ لَوْ عَافَتْ عْيُوْنِكْ النَّوْم

بَادْفَعْ ثِمَنْ قِرْبِكْ وْ لَوْ عِشْت نَاره

أنَا عَلَى وَصْلِكْ مِنْ الشَّوْق مَلْزُوْم

عِجَزْت أعِيْش الْعِمر خَارِجْ إطَاره

كِلْ خِطْوه تْسُوْق الْقِدَمْ عَنِّكْ قْدُوْم

وْ كِلْ دَمْعه بْخَدّ الْهَجِرْ مِنْك غَاره

مَا عَادْ فِيْنِيْ حَيْل وِ بْمَتْنِيْ عْزُوْم

مَا عَادْ فِيْنِيْ صَبر قَلْب وْ جِسَاره

جَرْحٍ غِفَا بِالصَّدر مَا وِدِّيْ يْقُوْم

خَلِّهْ عَلَى حَاله.. وْ سِتْره جِدَاره

حِبِّكْ بَعَدْ مَا كَانْ لِيْ فَرْحِتِيْ دَوْم

أقْسَمْ يِصِيْر الْحِزن فِيْنِيْ.. وْ صَاره..!

تْقُوْل مَا وِدِّيْ أشُوْفِكْ مِنْ الْيَوْم

كَذَّابْ طَايِحْ عَنْ شِعُوْرِكْ سِتَاره

مَهْمَا تِكَابِرْ أعْرِفِكْ وِ انْت مَهْمُوْم

قَلْبِكْ زِجَاجْ وْ دَمْع عَيْنِكْ حِجَاره

إنْ رِحْت مِنْ عِنْدِكْ أبَارُوْح مَهْزُوْم

مَا فَادِنِيْ نَصْرِيْ وْ نَصْرِيْ خِسَاره

الْعَاشِقْ اللَّى مَاتْ قَلْبه مِنْ اللَّوْم

مَا شَافْ فِيْ عَيْن الْغِيَابْ انْتِصَاره