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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: مريم الأحمدي

الزِّجَاجْ والْحِجَارة

التاريخ:

مَابِيْ أقَفِّيْ مِنْتِصِرْ وِ انْت مَهْزُوْم

                    لانّ ابْتِعَادِيْ عَنْك أكْبَرْ خِسَاره

مَا بَاتْرِكِكْ لَوْ عَافَتْ عْيُوْنِكْ النَّوْم

                    بَادْفَعْ ثِمَنْ قِرْبِكْ وْ لَوْ عِشْت نَاره

أنَا عَلَى وَصْلِكْ مِنْ الشَّوْق مَلْزُوْم

                   عِجَزْت أعِيْش الْعِمر خَارِجْ إطَاره

كِلْ خِطْوه تْسُوْق الْقِدَمْ عَنِّكْ قْدُوْم

                   وْ كِلْ دَمْعه بْخَدّ الْهَجِرْ مِنْك غَاره

مَا عَادْ فِيْنِيْ حَيْل وِ بْمَتْنِيْ عْزُوْم

                   مَا عَادْ فِيْنِيْ صَبر قَلْب وْ جِسَاره

جَرْحٍ غِفَا بِالصَّدر مَا وِدِّيْ يْقُوْم

                   خَلِّهْ عَلَى حَاله.. وْ سِتْره جِدَاره

حِبِّكْ بَعَدْ مَا كَانْ لِيْ فَرْحِتِيْ دَوْم

                   أقْسَمْ يِصِيْر الْحِزن فِيْنِيْ.. وْ صَاره..!

تْقُوْل مَا وِدِّيْ أشُوْفِكْ مِنْ الْيَوْم

                   كَذَّابْ طَايِحْ عَنْ شِعُوْرِكْ سِتَاره

مَهْمَا تِكَابِرْ أعْرِفِكْ وِ انْت مَهْمُوْم

                   قَلْبِكْ زِجَاجْ وْ دَمْع عَيْنِكْ حِجَاره

إنْ رِحْت مِنْ عِنْدِكْ أبَارُوْح مَهْزُوْم

                    مَا فَادِنِيْ نَصْرِيْ وْ نَصْرِيْ خِسَاره

الْعَاشِقْ اللَّى مَاتْ قَلْبه مِنْ اللَّوْم

                   مَا شَافْ فِيْ عَيْن الْغِيَابْ انْتِصَاره

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