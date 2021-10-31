حَبِيْبَةْ النُّور

أنَا.. عِشِيْر الْمِسَافَاتْ وْنِدِيْم الرِّيَاحْ

وَ انَا رِفِيْق السَّهَرْ وِ الْخَيْمِهْ وْ نَارْهَا

أسَامِرْ النَّجم لَيْن تْبَانْ شَمْس الصِّبَاحْ

وِ انْ بَانَتْ تْسَرِّحْ أفْكَارِيْ عَلَى انْوَارْهَا

مِسْرَاحْ ذَوْدٍ تِشِقّ الرِّيْح شَقّ الرِّمَاحْ

لِدْرُوْع جِنْدٍ طِوَتْهَا الْحَرْب بِغْبَارْهَا

مِيْرَادْهَا مِنْ عِزُوْمِيْ كِلّ عِدٍ قَرَاحْ

وِ مْزَعْفَرَهْ بِالرِّضَا مِنْ يَوْم مِصْدَارْهَا

مَا اخَافْ فِيْهَا الْفِشَلْ وَ لا أخَافْ النِّجَاحْ

مِتْيَقِّنْ الْخِيْرِهْ فِيْمَا رَبِّيْ اخْتَارْهَا

وِاللَّى يِحِبّ الْحَيَاهْ لازِمْ يِحِبّ الْكِفَاحْ

لا يَرْقِبْ الْغَيْمِهْ تْوَصِّلْه.. لامْطَارْهَا

وْ لا يِسْمَعْ اللَّى يِحِسُّوْن بْطَرَبْ فِيْ الصِّيَاحْ

يْخَلِّيْ ظْهُوْرها تِتْحَمَّلْ أوْزَارْهَا

فِيْ بَعْض الاحْيَانْ مَا تِنْفَعْك غَيْر الْجِرَاحْ

تِبَيِّنْ التَّجْرِبه مِعْدَنْك مِنْ نَارْهَا

وْ لا تْصَدِّقْ اللَّى يِكَرِّرْ.. كِلّ مَا رَاحْ رَاحْ

يَا لَيْت مَا رَاحْ رَاحْ وْ رَاحَتْ آثَارْهَا

حَبِيْبَةْ النُّوْر لا زَالتْ.. طِوِيْلَةْ جِنَاحْ

تِمِدّ بِطْعُوْنها وِتْحِدّ بَاسْوَارْهَا

كَانَتْ تِحِبّ الْغِمُوض وْ تِجْهَلْ الإنْشِرَاحْ

قَبْل أبْحِرْ بْغِزْرَهَا وَ اسْتَكْشِفْ أغْوَارْهَا

وَصَّلْتها لِلْفَرَحْ وِ الْحِزِنْ فِيْنِيْ اسْتِبَاحْ

مِنْ بَعْد مَا صَدِّقَتْ فِيْ حِلْمِيْ أعْذَارْهَا

قَالَتْ لِيْ: الْفَقر لَوْ ذَنْب السِّنِيْن الشِّحَاحْ

أرْوَاحْنا بِالْفَقِرْ تِسْتَوْحِشْ أعْمَارْهَا

مَا تَدْرِيْ إنّ الْعَرَبْ فِيْهَا الْمَعَانِيْ سِلاحْ

وِ انْ قَلَّتْ أمْوَالْهَا مَا قَلّ مِقْدَارْهَا

ذَابَتْ مَعْ الْمِلْح وِ تْلاشَتْ بِوَقْت الرُّوَاحْ

وِ عْيُوْنِيْ مْن الذِّهُوْل تْكَذِّبْ أنْظَارْهَا..!

خَلَّتْنِيْ بْمَعْمَعَةْ اْلاشْوَاقْ مَا لِيْ سَرَاحْ

دَوَّامَةْ الْجَرْح طِحْت بْمَرْكَزْ إعْصَارْهَا..!

مِنْ فَوْق صَدْر السَّعَادِهْ نَامْ قَلْبِيْ وْطَاحْ

فِيْ الضِّيْقه.. اللَّى عِمِرْ مَا فَكَّتْ حْصَارْهَا..!