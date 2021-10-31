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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: أحمد المقبالي

حَبِيْبَةْ النُّور

التاريخ:

أنَا.. عِشِيْر الْمِسَافَاتْ وْنِدِيْم الرِّيَاحْ

                   وَ انَا رِفِيْق السَّهَرْ وِ الْخَيْمِهْ وْ نَارْهَا

أسَامِرْ النَّجم لَيْن تْبَانْ شَمْس الصِّبَاحْ

                   وِ انْ بَانَتْ تْسَرِّحْ أفْكَارِيْ عَلَى انْوَارْهَا

مِسْرَاحْ ذَوْدٍ تِشِقّ الرِّيْح شَقّ الرِّمَاحْ

                    لِدْرُوْع جِنْدٍ طِوَتْهَا الْحَرْب بِغْبَارْهَا

مِيْرَادْهَا مِنْ عِزُوْمِيْ كِلّ عِدٍ قَرَاحْ

                    وِ مْزَعْفَرَهْ بِالرِّضَا مِنْ يَوْم مِصْدَارْهَا

مَا اخَافْ فِيْهَا الْفِشَلْ وَ لا أخَافْ النِّجَاحْ

                    مِتْيَقِّنْ الْخِيْرِهْ فِيْمَا رَبِّيْ اخْتَارْهَا

وِاللَّى يِحِبّ الْحَيَاهْ لازِمْ يِحِبّ الْكِفَاحْ

                     لا يَرْقِبْ الْغَيْمِهْ تْوَصِّلْه.. لامْطَارْهَا

وْ لا يِسْمَعْ اللَّى يِحِسُّوْن بْطَرَبْ فِيْ الصِّيَاحْ

                    يْخَلِّيْ ظْهُوْرها تِتْحَمَّلْ أوْزَارْهَا

فِيْ بَعْض الاحْيَانْ مَا تِنْفَعْك غَيْر الْجِرَاحْ

                    تِبَيِّنْ التَّجْرِبه مِعْدَنْك مِنْ نَارْهَا

وْ لا تْصَدِّقْ اللَّى يِكَرِّرْ.. كِلّ مَا رَاحْ رَاحْ

                    يَا لَيْت مَا رَاحْ رَاحْ وْ رَاحَتْ آثَارْهَا

حَبِيْبَةْ النُّوْر لا زَالتْ.. طِوِيْلَةْ جِنَاحْ

                    تِمِدّ بِطْعُوْنها وِتْحِدّ بَاسْوَارْهَا

كَانَتْ تِحِبّ الْغِمُوض وْ تِجْهَلْ الإنْشِرَاحْ

                    قَبْل أبْحِرْ بْغِزْرَهَا وَ اسْتَكْشِفْ أغْوَارْهَا

وَصَّلْتها لِلْفَرَحْ وِ الْحِزِنْ فِيْنِيْ اسْتِبَاحْ

                    مِنْ بَعْد مَا صَدِّقَتْ فِيْ حِلْمِيْ أعْذَارْهَا

قَالَتْ لِيْ: الْفَقر لَوْ ذَنْب السِّنِيْن الشِّحَاحْ

                     أرْوَاحْنا بِالْفَقِرْ تِسْتَوْحِشْ أعْمَارْهَا

مَا تَدْرِيْ إنّ الْعَرَبْ فِيْهَا الْمَعَانِيْ سِلاحْ

                     وِ انْ قَلَّتْ أمْوَالْهَا مَا قَلّ مِقْدَارْهَا

ذَابَتْ مَعْ الْمِلْح وِ تْلاشَتْ بِوَقْت الرُّوَاحْ

                      وِ عْيُوْنِيْ مْن الذِّهُوْل تْكَذِّبْ أنْظَارْهَا..!

خَلَّتْنِيْ بْمَعْمَعَةْ اْلاشْوَاقْ مَا لِيْ سَرَاحْ

                     دَوَّامَةْ الْجَرْح طِحْت بْمَرْكَزْ إعْصَارْهَا..!

مِنْ فَوْق صَدْر السَّعَادِهْ نَامْ قَلْبِيْ وْطَاحْ

                     فِيْ الضِّيْقه.. اللَّى عِمِرْ مَا فَكَّتْ حْصَارْهَا..!

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