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إكسبو 2020 دبي اليوم

شعر: موضي رحال

الْعَمَلْ وِالجَزَاءْ

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اللَّى تَرَكْ كِلّ جَرْح يْقَلِّبْ الأسْئِلِهْ

                  وِ اللَّى دِفَنْ وِسْط بِيْر الْيَاس نُوْر الأمَلْ

مَا كَانْ كَسْرِيْ سِهِلْ.. لَوْ كَانْ يِسْتَسْهِلِهْ

                  وْ مَا كَانْ صَمْتِيْ بَلادِهْ.. كِثِرْ مَا هُوْ عَقِلْ

وْ مَا مَاتْ إحْسَاسْ قَلْبِيْ بَسّ كِنْت أهْمِلِهْ

                  وَ آقُوْل: (مَا تِنْتِهِيْ عِشْره.. بِلَحْظَةْ زَعَلْ)

لَكِنْ تِكَبَّرْ وْ حِقْدِهْ عَنْ حَيَاتِهْ اشْغِلِهْ

                  عِمْره عِبَاره عَنْ اللَّى صَار وِ اللَّى حِصَلْ

بَعْدِهْ فِجَرْ بِالْخِصُوْمه وِ الْعَهِدْ بَدِّلِهْ

                  (فِرْعَوْن) مَا يَعْرِفْ اللّه غَيْر وَقْت الأجَلْ..!

تَالِيْ خِذَلْنِيْ وْ يِسْأَلْ.. لَيْه أنَا أخْذِلِهْ

                  غَلْطَانْ.. لانّ الْجِزَا مِنْ أصْل جِنْس الْعَمَلْ

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