الْعَمَلْ وِالجَزَاءْ

اللَّى تَرَكْ كِلّ جَرْح يْقَلِّبْ الأسْئِلِهْ

وِ اللَّى دِفَنْ وِسْط بِيْر الْيَاس نُوْر الأمَلْ

مَا كَانْ كَسْرِيْ سِهِلْ.. لَوْ كَانْ يِسْتَسْهِلِهْ

وْ مَا كَانْ صَمْتِيْ بَلادِهْ.. كِثِرْ مَا هُوْ عَقِلْ

وْ مَا مَاتْ إحْسَاسْ قَلْبِيْ بَسّ كِنْت أهْمِلِهْ

وَ آقُوْل: (مَا تِنْتِهِيْ عِشْره.. بِلَحْظَةْ زَعَلْ)

لَكِنْ تِكَبَّرْ وْ حِقْدِهْ عَنْ حَيَاتِهْ اشْغِلِهْ

عِمْره عِبَاره عَنْ اللَّى صَار وِ اللَّى حِصَلْ

بَعْدِهْ فِجَرْ بِالْخِصُوْمه وِ الْعَهِدْ بَدِّلِهْ

(فِرْعَوْن) مَا يَعْرِفْ اللّه غَيْر وَقْت الأجَلْ..!

تَالِيْ خِذَلْنِيْ وْ يِسْأَلْ.. لَيْه أنَا أخْذِلِهْ



غَلْطَانْ.. لانّ الْجِزَا مِنْ أصْل جِنْس الْعَمَلْ