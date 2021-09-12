المصدر: شعر: هند الفهيد

صِكْ بِيْبَانْ الْمِوَاصَلْ صِدّ عَنِّيْ

الْمَحَبّهْ رِزُق مَا هِيْ بِالْغِصِيْبِهْ

إيْه.. أنَا مَا طَابْ يا الْمَجْمُوْل ظَنِّيْ

وْ كِلّ مَا طَيَّبْت عَوَّدْ بِالْمِصِيْبِهْ

وِ الْمَنَاوِيْ مَا تَحَقَّقْ بِالتِّمَنِّيْ

كِلّ وَاحِدْ بِالْبِشَرْ هُوّ وْ نِصِيْبِهْ

وِالْبَخَتْ رَاعِيْه مَكْفُوْل مْتَهَنِّيْ

جَتْ مِنْ اللّه لا هِيْ مِنْحه وْ لا كِسِيْبِهْ

رِحْ بَامَانْ اللّه يَكْفِيْنِيْ تِجَنِّيْ

إنْكِسَرْ قَلْبِيْ وْ دَمْعَاتِيْ سِكِيْبِهْ

صِكّ بِيْبَانْ الْمِوَاصَلْ وِالتَّعَنِّيْ

صِكَّهَا بِالطِّيْب.. دَامْ انِّيْ حَبِيْبِهْ