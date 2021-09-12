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    بِيْبَانْ الْمِوَاصَلْ

    المصدر:
    • شعر: هند الفهيد
    التاريخ:

    صِكْ بِيْبَانْ الْمِوَاصَلْ صِدّ عَنِّيْ

    الْمَحَبّهْ رِزُق مَا هِيْ بِالْغِصِيْبِهْ

     

    إيْه.. أنَا مَا طَابْ يا الْمَجْمُوْل ظَنِّيْ

    وْ كِلّ مَا طَيَّبْت عَوَّدْ بِالْمِصِيْبِهْ

     

    وِ الْمَنَاوِيْ مَا تَحَقَّقْ بِالتِّمَنِّيْ

    كِلّ وَاحِدْ بِالْبِشَرْ هُوّ وْ نِصِيْبِهْ

     

    وِالْبَخَتْ رَاعِيْه مَكْفُوْل مْتَهَنِّيْ

    جَتْ مِنْ اللّه لا هِيْ مِنْحه وْ لا كِسِيْبِهْ

     

    رِحْ بَامَانْ اللّه يَكْفِيْنِيْ تِجَنِّيْ

    إنْكِسَرْ قَلْبِيْ وْ دَمْعَاتِيْ سِكِيْبِهْ

     

    صِكّ بِيْبَانْ الْمِوَاصَلْ وِالتَّعَنِّيْ

    صِكَّهَا بِالطِّيْب.. دَامْ انِّيْ حَبِيْبِهْ

     

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