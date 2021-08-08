مِتَاهَاتْ الْقِطاعة

يَا غَايِبِه وِ الْحِزِنْ فَاسِهْ يَحْطِبْ الْعِمْر الْقِصِيْر

كَيْف أقْنِعِكْ أنّ اللِّيَالِيْ وِ الأمَانِيْ مِذْهِلِهْ





مِحْتَاجِكْ أكْثَرْ مِنْ عِيُوْن الْحِلْم وَ امَالْ الضِّرِيْر

وَ اصْدَقْ مِنْ أقْدَامْ الْعِصَا عَلَى دَرَجْ مِسْتَقْبِلِهْ





النَّاسْ مِنْ حَوْلِيْ وِجُوْه وْ أقْنِعِهْ وِ انْتِيْ الْمِصِيْر



اللَّى نِثَرْنِيْ بَاخِرِهْ وِ اللَّى جِمَعْنِيْ بَاوِّلِهْ





كَيْف أبْتِعِدْ؟.. بِشْعُوْرِيْ الظَّمْيَانْ وِ عْيُوْنِكْ غِدِيْر

مَا بَلِّلَتْ صَدْر انْتِظَاره كِلّ غَيْمِهْ مِرْسَله





لا تَتْرِكِيْنِيْ مِثِلْ حَدّ السَّيْف فِيْ بَطْن الْجِفِيْر

قِصِّيْ قِيُوْد الأجْوِبِهْ وِ ارْضِيْ غِرُوْر الأسْئِلِهْ





ألُوْذ بِكْ مِنْ جَرْحِيْ الْغَارِقْ بِدَمِّهْ وَ اسْتِجِيْر

مَلَّيْت أكَابِرْ فِيْ دِجَى لَيْل الأسَى وَ اتْحَمّلِهْ





أحِسّ إنّ الأرْض سَاحَةْ حَرْب وِ فْوَادِيْ أسِيْر

وِ الْيَاسْ مَا بَقَّى مَلامِحْ لِلسِّنِيْن الْمِقْبِلِهْ..!





وِ الصَّبِرْ حَلْقه مِنْ شِتَاتْ وْ خَوْف وِ الْخِذْلانْ بِيْر

كِلْ مَا نِزَلْتِهْ أصْعِدِهْ وْ كِلْ مَا صَعَدْتِّهْ أنْزِلِهْ..!





وِ الْعِمْر يِتْسَاقَطْ وَ انَا الْعَابِرْ إلَى مَا لا أخِيْر



إلَى وِطَنْ خَلْف الضِّبَابْ السَّرْمِدِيْ كَيْف أوْصَله..؟!





إنْتِيْ وَ انَا وَ احْلامِنَا ضِقْنَا عَلَى الصَّدْر الْكِبِيْر

اللَّى وِسَعْ حِزْن السِّنِيْن الْمِسْتِبِدِّهْ بَاكْمِلِهْ





مَا نِجْتِمِعْ إلاَّ عَلَى الْحَسْره وْ تَأْنِيْب الضِّمِيْر

وْ مَا نِفْتِرِقْ إلاَّ عَلَى طَارِيْ الْمِفَارَقْ وِ الْوَلَهْ





إلَى هِنَا.. وَ اقْدَامِيْ الثِّنْتَيْن يَرْهِقْهَا الْمِسِيْر



لا تَتْرِكِيْهَا فِيْ مِتَاهَاتْ الْقِطَاعه مِهْمَله





تُوْحِيْ عَلَى وَجْهِيْ رِدَاءْ الْحِبّ رِدِّيْنِيْ بِصِيْر



فِيْ طَلِّتِكْ ذَاكْ الصِّبَاحْ الْمِخْتِلِفْ.. مَا أجْمَلِهْ





مِحْتَاجْ لِكْ غَيْم وْ مِطَرْ مِحْتَاجْ لِكْ شَمْس وْ هِجِيْر



خِذِيْ يَدِيْ مِنْ مَرْحَلِه.. لِمَرْحَلِه.. لِمَرْحَلِهْ





يَا غَايِبِه لا صَارَتْ الْحَاجِهْ مِثِلْ لِقْمَةْ فَقِيْر



لا تَتْرِكِيْه يْمُوْت مِنْ جُوْعه عَلَى مَرْأى هَلِهْ