يَا تَلّ قَلْبٍ تَلِّهْ الدَّهر تَلِّيْ

مِنْ رَاسْ مِرْقَابْ النِّدَمْ وِ الْحِسَافه

أوْ تَلّ قَلْبٍ ذَلّهْ الْوَقْت ذَلِّيْ



حَتَّى إنْحَنَى غِصْنِهْ وْ دَنَّقْ جِفَافه..!

أوْ مَلّ قَلْبٍ مِنْ لِيَالِيْه مَلِّيْ

جَدْوَلْه ثَابِتْ دُوْن حَذْف وْ إضَافه

أوْ مَلّ دَمْعِيْ يَا وَلَدْ مَا يِهِلِّيْ

مِنْ خَوْف لا يَشْمِتْ بِهْ انْسَانْ شَافه

أخَافْ يَصْحِبْنِيْ إلَى الْمَوْت ظِلِّيْ

وَ اخَافْ يَتْرِكْنِيْ بِنِصْف الْمِسَافه

هذَا الْفَرَاغْ الْعَنْكَبُوْتِيْ مَحَلِّيْ

وْ(ثَانِيْ أوكْسِيْد) الْقَلَقْ وِ الْمَخَافه

مِتْقَفِّلٍ فَمِّيْ عَلَى: (طَيْر يَاللِّي)

مَا فِيْه فِيْ (يَا طَيْر يَاللِّيْ) كَلافه

مَا غَيْر أهَشْهِشْ فِيْ(ذِبَابْ) التِّسَلِّيْ



وِ يْطُوْل حِزْنِيْ لَيْن يِصْبَحْ زَرَافه..!