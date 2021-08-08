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    شعر: عبدالمجيد الزهراني

    الْفَرَاغْ الْعَنْكَبُوْتِيْ

    التاريخ:

    يَا تَلّ قَلْبٍ تَلِّهْ الدَّهر تَلِّيْ

                     مِنْ رَاسْ مِرْقَابْ النِّدَمْ وِ الْحِسَافه

    أوْ تَلّ قَلْبٍ ذَلّهْ الْوَقْت ذَلِّيْ

                     حَتَّى إنْحَنَى غِصْنِهْ وْ دَنَّقْ جِفَافه..!

    أوْ مَلّ قَلْبٍ مِنْ لِيَالِيْه مَلِّيْ

                     جَدْوَلْه ثَابِتْ دُوْن حَذْف وْ إضَافه

    أوْ مَلّ دَمْعِيْ يَا وَلَدْ مَا يِهِلِّيْ

                     مِنْ خَوْف لا يَشْمِتْ بِهْ انْسَانْ شَافه

    أخَافْ يَصْحِبْنِيْ إلَى الْمَوْت ظِلِّيْ

                     وَ اخَافْ يَتْرِكْنِيْ بِنِصْف الْمِسَافه

    هذَا الْفَرَاغْ الْعَنْكَبُوْتِيْ مَحَلِّيْ

                     وْ(ثَانِيْ أوكْسِيْد) الْقَلَقْ وِ الْمَخَافه

    مِتْقَفِّلٍ فَمِّيْ عَلَى: (طَيْر يَاللِّي)

                     مَا فِيْه فِيْ (يَا طَيْر يَاللِّيْ) كَلافه

    مَا غَيْر أهَشْهِشْ فِيْ(ذِبَابْ) التِّسَلِّيْ

                     وِ يْطُوْل حِزْنِيْ لَيْن يِصْبَحْ زَرَافه..!

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