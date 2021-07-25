الرَّسِمْ الدَّارِسْ

هَبّ نِسْنَاسْ الْهِوَى عَجْل وْ دَعَانِيْ

عِقُبْ مَا نَفْسِيْ عَنْ الْهَاجِسْ عِيُوْفه

قِدْ هِجَرْتِهْ حَوْل عَامْ وْ مَا كِفَانِيْ

وِ احْسِبْ إنْ مَا عَادْ لِيْ صَوْبه نِكُوْفه

زَاهِدِهْ وِ بْكِلّ شَيّ وْ مَا شَعَانِيْ

طَرْقه وْ نَظْمه وْ لا بَاهِيْ طِيُوْفه

لَيْن جَتْنِيْ صَرْخِتِهْ وِ الْمَوْت جَانِيْ

كَنِّيْ اللَّى شَايِفْ بْعَيْنِهْ حِتُوْفه

وِ انْدِفَعْ نَزْفِهْ مَعَ عُوْج الْمَحَانِيْ

مِثِلْ عَزْف النَّايْ فِيْ رَوْعَةْ وِصُوْفه

رَبَّعَتْ رُوْحِيْ بِزَهْره وِ انْتِشَانِيْ

صَوْت هَتَّانِهْ.. وْ سَرّ الْعَيْن شَوْفه

مَاضِيْ الْعِمْر الْجِمِيْل بْشَكِلْ ثَانِيْ

ذِكْرِيَاتٍ طَمِّنَتْ قَلْبِيْ وْ خَوْفه

وِ الْحِنِيْن اللَّى مِنْ اعْمَاقِيْ دَعَانِيْ

إبْتِلانِيْ.. مَا لِهْ بْقَلْبِيْ مِرُوْفه

فِيْ مِكَانٍ فِيْه مِنْ قَسْوَةْ زِمَانِيْ



دَارِسٍ رَسْمِهْ وْ رُوْحِيْ بِهْ شِغُوْفه

النِّظَرْ لَى لاحْ لِهْ نَوْف الْمِبَانِيْ

كِلّ حِزْنٍ يَدْفِنِهْ بَاعْمَاقْ جَوْفه

مَا كِسَرْ صَمْت الْجِمُوْد إلاَّ الأذَانِيْ



وْ مَاتْ حِلْم الْعِمر وِ بْصَدْره حِسُوْفه

لا حَيَاةْ وْ لا صِدِيْق وْ لا عَوَانِيْ



نُوْر بَدْرٍ بَانْ فِيْ وَجْهِهْ خِسُوْفه..!