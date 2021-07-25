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    شعر: شواهق نجد

    الرَّسِمْ الدَّارِسْ

    التاريخ:

    هَبّ نِسْنَاسْ الْهِوَى عَجْل وْ دَعَانِيْ

                         عِقُبْ مَا نَفْسِيْ عَنْ الْهَاجِسْ عِيُوْفه

    قِدْ هِجَرْتِهْ حَوْل عَامْ وْ مَا كِفَانِيْ

                         وِ احْسِبْ إنْ مَا عَادْ لِيْ صَوْبه نِكُوْفه

    زَاهِدِهْ وِ بْكِلّ شَيّ وْ مَا شَعَانِيْ

                         طَرْقه وْ نَظْمه وْ لا بَاهِيْ طِيُوْفه

    لَيْن جَتْنِيْ صَرْخِتِهْ وِ الْمَوْت جَانِيْ

                         كَنِّيْ اللَّى شَايِفْ بْعَيْنِهْ حِتُوْفه

    وِ انْدِفَعْ نَزْفِهْ مَعَ عُوْج الْمَحَانِيْ

                         مِثِلْ عَزْف النَّايْ فِيْ رَوْعَةْ وِصُوْفه

    رَبَّعَتْ رُوْحِيْ بِزَهْره وِ انْتِشَانِيْ

                         صَوْت هَتَّانِهْ.. وْ سَرّ الْعَيْن شَوْفه

    مَاضِيْ الْعِمْر الْجِمِيْل بْشَكِلْ ثَانِيْ

                         ذِكْرِيَاتٍ طَمِّنَتْ قَلْبِيْ وْ خَوْفه

    وِ الْحِنِيْن اللَّى مِنْ اعْمَاقِيْ دَعَانِيْ

                         إبْتِلانِيْ.. مَا لِهْ بْقَلْبِيْ مِرُوْفه

    فِيْ مِكَانٍ فِيْه مِنْ قَسْوَةْ زِمَانِيْ

                         دَارِسٍ رَسْمِهْ وْ رُوْحِيْ بِهْ شِغُوْفه

    النِّظَرْ لَى لاحْ لِهْ نَوْف الْمِبَانِيْ

                         كِلّ حِزْنٍ يَدْفِنِهْ بَاعْمَاقْ جَوْفه

    مَا كِسَرْ صَمْت الْجِمُوْد إلاَّ الأذَانِيْ

                         وْ مَاتْ حِلْم الْعِمر وِ بْصَدْره حِسُوْفه

    لا حَيَاةْ وْ لا صِدِيْق وْ لا عَوَانِيْ

                         نُوْر بَدْرٍ بَانْ فِيْ وَجْهِهْ خِسُوْفه..!

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