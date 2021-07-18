خطوة عزيزة

آتَرَقَّبْ خِطْوِةٍ مِنِّكْ عِزِيْزِهْ

وَ اتِرَيَّا سَاعِةٍ فِيْهَا وِصَالِكْ

الْوِفَا وِ الطِّيْب شِفْتِهْ فِيْك مِيْزِهْ

لَوْ عَلَيْك آغِيْب تِسْأَلْ .. كَيْف حَالِكْ..؟

أرْفِضْ التَّلْمِيْح .. لكِنِّيْ أجِيْزِهْ

فِيْ بَعْض اْلاحْيَانْ يَسْلِكْ بِيْ مِسَالِكْ

مَا تِصَنَّعْنَا الْوِفَا فِيْنَا غِرِيْزِهْ

وِ انْ لِفَى مِرْسَال .. يَسْعِدْنِيْ سُؤَالِكْ

الْوِفَا مَبْدَاكْ وِ الْمَبْدَا رِكِيْزِهْ

وِ انْ وِفَيْت لْشَخْص بَتْشُوْفه وِفَى لِكْ

تِنْسِجِمْ اْلارْوَاحْ فِيْ فَتْره وِجِيْزِهْ

وْ مِنْ يِعِزِّكْ يَاكْ مِنْ بِعْد وْ عِنَى لِكْ

مَرْحَبَا مِلْيَارْ .. وِ الْخِطْوه عِزِيْزِهْ

أبْرَكْ السَّاعَاتْ .. هِيْ سَاعَةْ وِصَالِكْ