    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    شعر: مريم النقبي

    خطوة عزيزة

    التاريخ:

    آتَرَقَّبْ خِطْوِةٍ مِنِّكْ عِزِيْزِهْ

                       وَ اتِرَيَّا سَاعِةٍ فِيْهَا وِصَالِكْ

    الْوِفَا وِ الطِّيْب شِفْتِهْ فِيْك مِيْزِهْ

                       لَوْ عَلَيْك آغِيْب تِسْأَلْ .. كَيْف حَالِكْ..؟

    أرْفِضْ التَّلْمِيْح .. لكِنِّيْ أجِيْزِهْ

                       فِيْ بَعْض اْلاحْيَانْ يَسْلِكْ بِيْ مِسَالِكْ

    مَا تِصَنَّعْنَا الْوِفَا فِيْنَا غِرِيْزِهْ

                       وِ انْ لِفَى مِرْسَال .. يَسْعِدْنِيْ سُؤَالِكْ

    الْوِفَا مَبْدَاكْ وِ الْمَبْدَا رِكِيْزِهْ

                       وِ انْ وِفَيْت لْشَخْص بَتْشُوْفه وِفَى لِكْ

    تِنْسِجِمْ اْلارْوَاحْ فِيْ فَتْره وِجِيْزِهْ

                       وْ مِنْ يِعِزِّكْ يَاكْ مِنْ بِعْد وْ عِنَى لِكْ

    مَرْحَبَا مِلْيَارْ .. وِ الْخِطْوه عِزِيْزِهْ

                       أبْرَكْ السَّاعَاتْ .. هِيْ سَاعَةْ وِصَالِكْ

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