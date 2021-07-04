الْوَفَاءْ الدائِمْ

طَالْ الْغِيَابْ وْ مَرَّتْ سْنِيْن

وِ اللَّى هِوَيْنَاهُمْ.. نِسَوْنَا..!

وِ بْغَيْرِنَا اعْتَاضَوْا مِحِبِّيْن

وْ لَى حَوْلِنَا مَا عَوِّضَوْنَا..!

وَافِيْن حِنَّا دَوْم وَافِيْن



بِعْنَا لاجِلْهُمْ .. مِنْ شِرَوْنَا

نِمْشِيْ لْهُمْ لَوْ كَانْ حَافِيْن

رَمْضَهْ .. وْ هُمْ مَا قَدِّرَوْنَا

لا سَامَحْ اللّه الْمِوَاشِيْن

حَسْبِيْ عَلَيْهُمْ فَرِّقَوْنَا

تِجَاهِلَوْا لِلشَّرْع وِ الدِّيْن

وْ مِنْ حَقِّنَا هُمّ احْرِمُوْنَا

بَاقِيْن بَعْض النَّاسْ غَالِيْن

لَوْ مِنْ هَجِرْهُمْ زَعِّلَوْنَا

يِسْوَى غَلاهُمْ نَاظِرْ الْعَيْن



حَتَّى وْ لَوْ هُمْ كَدِّرَوْنَا