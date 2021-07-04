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    شعر: سراب الشارجة

    الْوَفَاءْ الدائِمْ

    التاريخ:

    طَالْ الْغِيَابْ وْ مَرَّتْ سْنِيْن

                   وِ اللَّى هِوَيْنَاهُمْ.. نِسَوْنَا..!

    وِ بْغَيْرِنَا اعْتَاضَوْا مِحِبِّيْن

                   وْ لَى حَوْلِنَا مَا عَوِّضَوْنَا..!

    وَافِيْن حِنَّا دَوْم وَافِيْن

                   بِعْنَا لاجِلْهُمْ .. مِنْ شِرَوْنَا

    نِمْشِيْ لْهُمْ لَوْ كَانْ حَافِيْن

                   رَمْضَهْ .. وْ هُمْ مَا قَدِّرَوْنَا

    لا سَامَحْ اللّه الْمِوَاشِيْن

                   حَسْبِيْ عَلَيْهُمْ فَرِّقَوْنَا

    تِجَاهِلَوْا لِلشَّرْع وِ الدِّيْن

                   وْ مِنْ حَقِّنَا هُمّ احْرِمُوْنَا

    بَاقِيْن بَعْض النَّاسْ غَالِيْن

                   لَوْ مِنْ هَجِرْهُمْ زَعِّلَوْنَا

    يِسْوَى غَلاهُمْ نَاظِرْ الْعَيْن

                   حَتَّى وْ لَوْ هُمْ كَدِّرَوْنَا

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