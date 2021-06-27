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    شعر: فيصل المهلكي

    مَحَاصِيْل الْجِمُود

    التاريخ:

    بِكَتْ كِلّ الْمِدَاخِنْ مِنْ حِطَبْ لَوّ الدِّمُوْع.. رْمَادْ

                           قَبِلْ مَا يِشْتِعِلْ فِيْ وْجَارْهَا عُوْد الشِّتَا الطَّافِيْ

    تَرَكْه اللَّى بِقَى مِنْ عِلْبَةْ أعْوَادْ الثِّقَابْ.. أعْوَادْ

                           لِرَعْشَةْ بَرْد خَانَتْ (زَنْجِبِيْل الشَّاهِيْ) الدَّافِيْ

    وْ عِلْمٍ مِرْتِكِيْ فِيْ وِسْط صَدْرِيْ مَا لِقَى نَشَّادْ

                           حِكَى (سَلْمَى) وْ مَالْ الصَّمْت رَاضِيْ بَاعْدَلْ إجْحَافِيْ

    عَلَى اللّه يَا وِجَعْ لَوْ حَانْ قَطْفِيْ فَاتِكْ الْمِيْعَادْ

                           حِصَدْنِيْ لَيْل (سَلْمَى) وِ انْزَرَعْ فِيْ وَحْشِتِهْ قَافِيْ

    عِشَقْت اللَّيْل يَا (سَلْمَى) قَبِلْ يِكْرَهْنِيْ الْمِرْقَادْ

                           هِزَمْت الصِّبْح بِظْلالْ النِّخِيْل وْ جَنْدَلْ أرْيَافِيْ

    يِبَسْت أسْتَمْطِرِكْ غَيْمَةْ وِصَالْ وْ لا انْتِفَضْ رَعَّادْ

                           جِفَافْ تْكَلَّلْ بْغَيْم الصِّمُوْد وْ قِلْت لِهْ: كَافِيْ

    أخَذْ (سَلْمَى) حَنِيْن (الشَّايِبْ) اللَّى مَا رِزِقْ بَاوْلادْ

                           يِشُوْف أطْفَالْ وِ تْحِنّ الضِّلُوْع بْدَمْعِهْ الْوَافِيْ

    هِنَا كَانْ الأمَلْ (سَلْمَى) وْ سَلْ: مَاهَا عِطَشْ فِـــ.. غْمَادْ

                           جَبَانْ الْمَاءْ إذَا هَبّ الظُّمَا.. شَجَّعْه مِيْقَافِيْ!

    هِنَا كَانَتْ تِجِيْ (سَلْمَى) عَلَى غَيْر الْجِفَا الْمِعْتَادْ

                           تِقِصّ أطْوَلْ مَحَاصِيْل الْجِمُوْد بْسَلَّةْ أكْتَافِيْ

    هِنَا كِنْت أسْتِقِرّ ثْيَابْ وِ الْبِسْنِيْ لَهَا.. أعْيَادْ

                           هِنَا طَالْ الْخَرِيْف.. وْ عَافَوْا السِّيَّاحْ مِصْيَافِيْ

    وِقَفْ فِيْ سَاحَةْ الذِّكْرَى بَطَلْ بَسّ غْدِرَوْه أوْغَادْ

                           وَلَهْ (سَلْمَى).. وْ جَرْحٍ ثَارْ بَرْد.. وْ نَمَّلْ أطْرَافِيْ

    نَعَمْ.. سَوَّاحَةْ الشَّمْس تْغَدِرْ فِيْ رِحْلَةْ الْمِعْوَادْ

                           تِزِيْح الشَّمْس مِنْ كِرْسِيْ النَّهَارْ وْ تَجْلِسْ خْلافِيْ..!

    مَا عَادْ الْوَجْد يَا (سَلْمَى) يِسَعْنِيْ لَوْ بِغَيْت أزْدَادْ

                           كِسَرْ وَجْهِيْ زِوَالْ غْيَابِكْ.. وْ غَنَّيْت لاَسْلافِيْ

    تِحَرَّيْت لْعِيُوْن النُّوْر.. وَ اسْفَارْ الْحَنِيْن بْعَادْ

                           يِتُوْه الدَّرْب مِنْ عَيْن الدِّلِيْل.. وْ يِطْلَعْ سْنَافِيْ

    أزَرْفِلْ بَابْ جَرْح الْعَامْ مَا عِدْت أذْكِرِهْ بِالْكَادْ

                           وَ اثَرْ عَيْنِيْ فِــــــــ .. ثِقْب الْبَابْ تَنْظِرْ وَقْت مِحْرَافِيْ

    قِدَرْت أرْحَلْ مَعْ أشْبَاهْ النَّهَارْ اللَّى حَقِيْقِهْ: عَادْ

                           يِبَلِّلْ غَيْمِتِيْ.. تَلْوِيْحَةْ مْغَادِرْ وِطَنْ.. نَافِيْ..!

    يِعِيْد الصِّبْح عِصْفُوْر الشِّجَرْ وِ يْرَتِّبْ الصَّيَّادْ

                           يِدِبّ الْحِزن فِيْ رُوْح الْقِفَصْ وِ يْفَضْفِضْ الْخَافِيْ

    يِنَازِعْ سَكْرَةْ الْغَرْقَى.. غَرَامٍ كِلِّهْ اسْتِشْهَادْ

                           صِبَاحٍ مَرّهْ الْبَاكِرْ يِقَاوِمْ رِيْح مِجْدَافِيْ..!

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