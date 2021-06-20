شعر: أصايل نجد

مِيْعَادْ الرُّوح

التاريخ:

فِيْنِيْ هِجُوسٍ حَبَّهَا الْفِكر وِ اعْتَادْ

                 وَ اسْرَفْت فِيْ تَرْدِيْدَهَا وِ ابْعِدَتْنِيْ

مَا ادْرِيْ خَيَالِيْ زَادِنِيْ تِيْه وِ اجْهَادْ

                 وِ الاَّ الْحَقِيْقِهْ مُوْجِعِهْ وِ اوْجَعَتْنِيْ

يَا قَارِيْ حْرُوْفٍ عَلَى الصِّدْق تِعْتَادْ

                 عِطْنِيْ حِلُوْل لْحِيْرِةٍ حَيِّرَتْنِيْ

يِسْألْ (أصَايِلْ).. يَطْلِبْ إثْبَاتْ وِ اسْنَادْ

                 وْ عَنْ (نَجْد) لا طَاحْ الْحِيَا وِ اجْمَعَتْنِيْ

وَ انَا سَألْت اللَّى عَنْ الْحَالْ نَشَّادْ

                 يَاتِيْ بْهَا مِنْ جِدّ لَوْ صَوِّبَتْنِيْ

حِلْمِيْ يِسَرِّيْنِيْ عَلَى قِرْب وِ بْعَادْ

                 أبِيْه يَحْضِنْ لَهْفِتِيْ لا لِفَتْنِيْ

قِلْت: الإجَابِهْ مَا لِقَيْنَا لْهَا بْلادْ

                 بَاشُوْفها مَا دَامْهَا شَوِّقَتْنِيْ

بَاصْغِيْ لْهَا وِ الْعِلْم بِالْعِلْم يِنْقَادْ

                 وِ نْجُوْد لا هَلّ الْوَسِمْ وِ ازْهِمَتْنِيْ

هِيْ مَوْعِدِيْ يَوْم أعْطَتْ الرُّوْح مِيْعَادْ

                 أمَّا عِطَتْنِيْ بِالْوِفَا أوْ جِفَتْنِيْ

أبِيْ لْهَا فِيْ رُوْح الاشْوَاقْ مِقْعَادْ

                 وِ لْهَا الأمَانْ.. إنْ كَانْهَا طَمِّنَتْنِيْ

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