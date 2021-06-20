مِيْعَادْ الرُّوح

فِيْنِيْ هِجُوسٍ حَبَّهَا الْفِكر وِ اعْتَادْ

وَ اسْرَفْت فِيْ تَرْدِيْدَهَا وِ ابْعِدَتْنِيْ

مَا ادْرِيْ خَيَالِيْ زَادِنِيْ تِيْه وِ اجْهَادْ

وِ الاَّ الْحَقِيْقِهْ مُوْجِعِهْ وِ اوْجَعَتْنِيْ

يَا قَارِيْ حْرُوْفٍ عَلَى الصِّدْق تِعْتَادْ

عِطْنِيْ حِلُوْل لْحِيْرِةٍ حَيِّرَتْنِيْ

يِسْألْ (أصَايِلْ).. يَطْلِبْ إثْبَاتْ وِ اسْنَادْ

وْ عَنْ (نَجْد) لا طَاحْ الْحِيَا وِ اجْمَعَتْنِيْ

وَ انَا سَألْت اللَّى عَنْ الْحَالْ نَشَّادْ

يَاتِيْ بْهَا مِنْ جِدّ لَوْ صَوِّبَتْنِيْ

حِلْمِيْ يِسَرِّيْنِيْ عَلَى قِرْب وِ بْعَادْ

أبِيْه يَحْضِنْ لَهْفِتِيْ لا لِفَتْنِيْ

قِلْت: الإجَابِهْ مَا لِقَيْنَا لْهَا بْلادْ

بَاشُوْفها مَا دَامْهَا شَوِّقَتْنِيْ

بَاصْغِيْ لْهَا وِ الْعِلْم بِالْعِلْم يِنْقَادْ

وِ نْجُوْد لا هَلّ الْوَسِمْ وِ ازْهِمَتْنِيْ

هِيْ مَوْعِدِيْ يَوْم أعْطَتْ الرُّوْح مِيْعَادْ



أمَّا عِطَتْنِيْ بِالْوِفَا أوْ جِفَتْنِيْ

أبِيْ لْهَا فِيْ رُوْح الاشْوَاقْ مِقْعَادْ



وِ لْهَا الأمَانْ.. إنْ كَانْهَا طَمِّنَتْنِيْ