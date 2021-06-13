النُّور والمصباح

مَا عِنْدِيْ فِيْ وَجْه الْفِرَاقْ سْلاحْ

غَيْر الْقِصِيْد.. وْجَرْح سِكِّيْنِكْ..!

النُّوْر لا مِنْ غَادَرْ الْمِصْبَاحْ

هذَا أنَا.. وَانَا اتْرِكْ يْدَيْنِكْ

مِنْ جِيْتِنِيْ مِعْجَبْ وْوَجْهِكْ لاحْ

أصْبَحْت وَاحِدْ مِنْ مِجِبِّيْنِكْ

فِيْ الْعَيْن دَمْع وْفِيْ الضِّلُوْع رْمَاحْ



وْمَا فِيْ الْوِجِيْه إلاَّ: اللّه يْعِيْنِكْ

طَيِّبْ مِتَى مِنْ غَيْبِتِكْ بَارْتَاحْ؟

يَا لَيْت لِيْ صَدْرٍ وِسِعْ عَيْنِكْ

اللَّيْل غُبّهْ وِالْهِجُوْس أشْبَاحْ



وَانَا الْغِرِيْق وْطَوْقِيْ يْدَيْنِكْ

إنْقِذْنِيْ مْن الْهَمّ، عِمْرِيْ رَاحْ

لَيْه الْقِسَا؟!.. وَانَا آعَرِفْ لِيْنِكْ

طَاحْ الْمِطَرْ وِارْتِفْعَتْ الأرْوُاحْ



إلاَّ عَلَى طَارِيْ الْمِطَرْ.. وَيْنِكْ..؟!