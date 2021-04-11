صَدْمَةْ غِيَابْ

فِقَدْتِكْ قَبل.. مَا ادْرِيْ بَعْد.. مَا ادْرِيْ بَاوَّلْ الْغَيْبِهْ

أنَا مِنْ صَدْمَةْ غْيَابِكْ عِجِزْت آحَدِّدْ احْسَاسِيْ

مَا بَيْن الشَّكّ وِ الرِّيْبه وْ بَيْن الظَّنّ وِ الْخَيْبِهْ

أحَسْب إنِّيْ عَلَى بَالِكْ طِرَيْت وْ حَضْرِتِكْ نَاسِيْ..!

ضِمِيْرِكْ مَا صَحَا تَوَّهْ وْ لا حَسَّسْك تَأْنِيْبِهْ

مِثِلْ مَالْجَرْح بِغْيَابِكْ أحِسِّهْ يَسْرِقْ أنْفَاسِيْ

حَبِيْبِيْ مَا يِعِيْب اللَّى يِحِبِّكْ زَايِدْ الطِّيْبِهْ

خَلَقْنِيْ رَبِّيْ لْنَفْسِيْ وْ عِشْت أيَّامِيْ لْنَاسِيْ..!

تَعَالْ وْ طَالِعْ جْرُوْحِكْ لَهَا وِسْط الْحَشَا هَيْبِهْ

وِشْ اللَّى بَسّ بَيْضِرِّكْ لَوْ انِّكْ جِيْتِنِيْ تْوَاسِيْ

تِمَنَّيْت بْيَدِيْ سِلْطه وْ وَقْتِيْ عِدْت تَرْتِيْبِهْ

وَ اقَدِّمْ فَرْحِتِيْ وَ ارْجَعْ وَأجِّلْ وَقْتِيْ الْقَاسِيْ

غِيَابِكْ يِشْبَهْ وْصَالِكْ وْ وَصْلِكْ طَوَّلْ الْغَيْبِهْ



وَ انَا مِنْ يَوْمَهَا عَايِشْ وْ لكِنْ.. مَيِّتْ احْسَاسِيْ