تِسَلَّقْ الصِّبْح لِلْعَالَمْ: بِشَيْب وْ وِقَارْ

وَ اعْمَى عِيُوْن الظَّلامْ، وْ صَارْ نُوْره مِبِيْن





وِلِدْ عَلَى الشِّعر: شَاعِرْ.. دُوْن وَجْه اخْتِيَارْ

إخْتَاره الْحِبْر دَفْتَرْ لِلْمِشَاعِرْ دِفِيْن





عَدَّى بِهْ الْوَقْت بَعْد الْجَرْح وِ الإنْكِسَارْ

وَ ايْقَنْ بَأنّ الْحَيَاةْ: دْرُوْب (شَكّ وْ يَقِيْن)





مِتْمَسِّكْ بْحَبل أحْلامه فِـــ.. عِزّ إنْهِيَارْ

بَعْد انْحِدَارْ الشِّعُوْر الْمُرّ لِلشَّامِتِيْن





قِدَّامه الصَّمْت يَحْبِسْ لِلْحَقِيْقِهْ قَرَارْ

وْ مِنْ خَلْفِهْ حْبَالْ صَوْتِهْ: لِلْفَرَجْ كِلْمِتَيْن





زِنْزَانَةْ الْحِلْم مَا تَسْجِنْ وِفِيْ.. بِاحْتِقَارْ



لا صَارْ ذَنْبه رِدِيْ.. أوْ صَارْ لِلصَّمْت: دين





فِسَلْ حِظُوْظه عَلَى طِيْنَةْ سِكُوْتِهْ.. وْ صَارْ

يَذْرِفْ لَهَا مَا بِقَى مْن الْحِزن: دَمْعٍ وْ عَيْن





لَيْن أصْبَحَتْ نَخْلِةٍ لِلْعَابِرِيْن: إنْتِصَارْ

هَزَّوْا بِهَا الْجِذْع وِ تْسَاقَطْ رِطَبْهَا: حَزِيْن..!





أذَّنْ عَلَيْه الْغِرُوْب، وْ طَاحْ ظِلّ النَّهَارْ



وْ قَامْ يِرْفَعْ صَلاتِهْ لِلسِّمَا.. بِالْيِدَيْن





يَمَّمْ بِوَجْهِهْ إلَى الْغُرْبه فِـــ.. أرْض الْمِطَارْ

مِحْرَابه: الْحَظّ.. لَيْت الْحَظّ هذَا يِبِيْن





شَايِلْ مَعِهْ شَنْطَةْ جْرُوْحه بِدُوْن إعْتِبَارْ

وَاقِفْ عَلَى الرِّيْح.. مِتْشَبِّثْ بِخَيْط السِّنِيْن





مِنْ فَوْقه: الشَّمْس تِصْرَخْ: مَا يِفِيْد الْفِرَارْ

وْ مِنْ تَحْتِهْ الأرْض تَهْمِسْ: كِلّ إنْسَانْ طِيْن





مِعْلِنْ رِحِيْلِهْ مِنْ الْمِيْلادْ.. لِلإحْتِضَار

صِبَرْ غَصِبْ مَعْ حِلُوْل الْعِمر.. وَ اصْبَحْ سِجِيْن





مِتْأَمِّلْ إنّ الزِّمَنْ مَا زَالْ يِفْتَحْ مِسَارْ



يَمْكِنْ يِلاقِيْ لِوَجْه الْعِمر: دَرْب الْيَقِيْن