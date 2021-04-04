مَرَّتْ الأيَّامْ يَا الذِّكْرَى عَسَى فِيْ الأمر خِيْره

وْ عَادَتْ الأفْرَاحْ.. وِ الأحْزَانْ يَا مَالْ الذَّهَايِبْ

يَا زِمَنْ هِيْ حِلْم وِ الاَّ عِلْم.. هذيْك الصِّغِيْره

طِفْلِةٍ تَنْثِرْ شَعَرْهَا لِلْغِيُوْم وْ لِلْهِبَايِبْ

مَا تِشَابِهْ كُوْد غِصْنٍ مَالْ وِ زْهُوْره نِضِيْره

يَوْم حَرَّكْه النِّسِيْم وْ يَوْم تَرْوِيْه السَّحَايِبْ

لَيْه تَاخِذْهَا مَعْ الأحْلامْ مِنْ دِيْرِهْ لدِيْره

لَيْه تَشْقِيْهَا بْلَيَّا ذَنْب وِ بْلَيَّا سِبَايِبْ

إكْتِبِيْ يَا اقْلامْ مِجْمَلْهَا عَلَى الأوْرَاقْ سِيْره

عَطِّرِيْهَا وِاكْتِبِيْ عِنْوَانْهَا (دِنْيَا الْعَجَايِبْ)

وِ ابْتِدِيْهَا مِنْ صِبَاحْ الْخَيْر يَا الشَّمْس الْمِنِيْره

وْ يَا الْحِظُوْظ وْ يَا هَدَايَا الْعِمر وَ الْحَانْ الطَّرَايِبْ

وْ يَا الْمِسَا اللَّى طَاحَتْ نْجُوْمه وْ سَاعَاتِهْ قِصِيْره

وْ يَا حَنِيْنٍ عَادْ يَذْكِرْهَا وْ لَحْظَاتِهْ نَهَايِبْ

إرْسِلِيْه يْمُرَّهَا.. حَتَّى لَوْ دْرُوْبه عِسِيْره

ثُمْ يِعِيْد أغْلَى مَرَاسِيْلِهْ مَا دَامْ الرَّاسْ شَايِبْ

وِ اخْتِمِيْهَا غَلْطِةٍ كِبْرَتْ وْ لَوْ مَا هِيْ كِبِيْره

لَيْن جَابَتْ لِلْقِلُوْب أوْجَاعْ وِ هْمُوْم وْ نِشَايِبْ

كِلّ مَا تَطْرِيْ تِصِيْب الْعَقل وِ التَّفْكِيْر حِيْره

وْ مِنْ غَرَابَتْهَا يِعُوْد الصَّمْت وِ التَّدْبِيْر خَايِبْ

وْ مَرَّتْ الأيَّامْ يَا الذِّكْرَى عَسَى فِيْ الأمر خِيْره

وِ الصَّدِرْ مَا عَادْ هُوْ ضَايِقْ تِبَدَّلْ.. فِيْ الرَّحَايِبْ