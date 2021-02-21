عِيُون الخديعة

المصدر: شعر: خلود محمد

عَلَى الْحِيْره مَا بَيْن تْحِبِّنِيْ وْ يَعْنِيْ

عَلَى الْغِيْره مَا بَيْن آحِبِّكْ وْ حَبَّوْك

كِثِيْر أشْيَا وَ انَا اكَلِّمْك تِمْنَعْنِيْ

أنَا أكَابِرْ لِذَا لِطْفَاً عَلَيّ.. أرْجُوْك

أنَا ضَايِعْ.. وْ مِنْ بِالْبَوْح يَقْنِعْنِيْ؟!

أنَا شَارِيْ.. إذَا هُمْ بِالْجَفَا بَاعَوْك

أنَا أبْكِيْ.. مَحَدْ دَارِيْ وْ يِسْمَعْنِيْ

أنَا أضْحَكْ.. إذَا وِيَّايْ هُمْ شَافَوْك

أنَا وَاضِحْ.. عِيُوْنِكْ هِيْ اللَّى تِخْدَعْنِيْ

أنَا صَادِقْ.. فِيْ قِرْبِيْ مَا تِحِسّ بْشَوْك

بَعَضْ الاحْيَانْ تِضْحَكْ لِيْ وْ تِرْفَعْنِيْ

وْ بَعَضْ الاحْيَانْ تَقْتِلْنِيْ إذَا حَاكَوْك

عَلَى الْحِيْره مَا بَيْن تْحِبِّنِيْ وْ يَعْنِيْ

عَلَى الْغِيْره مَا بَيْن آحِبِّكْ وْ حَبَّوْك