الْوِدّ الْوَارِفْ
يَا رَبِّيْ تِجِيْب الرِّزْق مِنْ وَاسعه وِ الْخَيْر
يِعِمّ الْبِلادْ وْ ثَوْب الامْجَادْ لابِسْتِهْ
مِنْ اقْصَى جِنُوْبه لْشِمَالِهْ وْ حَد النّيْر
إلَى شَرْقه وْ غَرْبه بحُوْره وْ يَابِسْتِهْ
وْ تَكْفِيْ بِقِدْرَتْك الْعِظِيْمِهْ وْ بِالتَّدْبِيْر
هِمُوْم ٍ تِزُوْر أشْكَالْ وِ السّعْد حَابِسْتِهْ
وْ مِنْ ضِيْقِةٍ تَلْفِيْ سِرِيْعه بْتَالِيْ عْصَيْر
لَهَا مَوْعِدٍ دَوْرَاتْ الايَّام قَايِسْتِهْ
تِجِيْ مِنْ خَلاَهَا دُوْن سِبِّهْ وْ لا تَفْسِيْر
لَهَايِبْ لِظَاهَا وِسْط الاعْمَاقْ قَابِسْتِهْ
تِذَرَّيْت بِاسْمِكْ دُوْنها يَا اللّه التَّيْسِيْر
وْ عَلَى مَكْسبي سَمَّيْت وِ يْدَيْك حَارِسْتِهْ
يَا بِعْدِهْ عَنْ الْخِذْلانْ وِ الشَّكّ وِ التَّزْوِيْر
وْ يَا قِرْبه عَلَى قْلُوْب ٍ وِفَاهَا.. مْرَئِّسْتِهْ
شِعُوْرٍ مَا هُوْ عَادِيْ وِقَفْ عِنْدِهْ التَّعْبِيْر
وْالانْفَاسْ مِنْ زَوْده عَلَى الرُّوْح نَافِسْتِهْ
يِمُوْت الْعَتَبْ مَعْه الْمِشَارِيْه وِ التَّقْصِيْر
وْ تِحْيَا النِّفُوْس وْ وَارِفْ الْوِدّ غَارِسْتِهْ
تِمَايَلْ غِصُوْنِهْ بِالْمَحَبّهْ وْ بِالتَّقْدِيْر
وْ تِبَاهَى الْقِلُوْب اللَّى بِالاحْسَاسْ لامِسْتِهْ