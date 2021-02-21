الْوِدّ الْوَارِفْ

المصدر: شعر: بروق بدويّة

يَا رَبِّيْ تِجِيْب الرِّزْق مِنْ وَاسعه وِ الْخَيْر

يِعِمّ الْبِلادْ وْ ثَوْب الامْجَادْ لابِسْتِهْ

مِنْ اقْصَى جِنُوْبه لْشِمَالِهْ وْ حَد النّيْر

إلَى شَرْقه وْ غَرْبه بحُوْره وْ يَابِسْتِهْ

وْ تَكْفِيْ بِقِدْرَتْك الْعِظِيْمِهْ وْ بِالتَّدْبِيْر

هِمُوْم ٍ تِزُوْر أشْكَالْ وِ السّعْد حَابِسْتِهْ

وْ مِنْ ضِيْقِةٍ تَلْفِيْ سِرِيْعه بْتَالِيْ عْصَيْر

لَهَا مَوْعِدٍ دَوْرَاتْ الايَّام قَايِسْتِهْ

تِجِيْ مِنْ خَلاَهَا دُوْن سِبِّهْ وْ لا تَفْسِيْر

لَهَايِبْ لِظَاهَا وِسْط الاعْمَاقْ قَابِسْتِهْ

تِذَرَّيْت بِاسْمِكْ دُوْنها يَا اللّه التَّيْسِيْر

وْ عَلَى مَكْسبي سَمَّيْت وِ يْدَيْك حَارِسْتِهْ

يَا بِعْدِهْ عَنْ الْخِذْلانْ وِ الشَّكّ وِ التَّزْوِيْر

وْ يَا قِرْبه عَلَى قْلُوْب ٍ وِفَاهَا.. مْرَئِّسْتِهْ

شِعُوْرٍ مَا هُوْ عَادِيْ وِقَفْ عِنْدِهْ التَّعْبِيْر

وْالانْفَاسْ مِنْ زَوْده عَلَى الرُّوْح نَافِسْتِهْ

يِمُوْت الْعَتَبْ مَعْه الْمِشَارِيْه وِ التَّقْصِيْر

وْ تِحْيَا النِّفُوْس وْ وَارِفْ الْوِدّ غَارِسْتِهْ

تِمَايَلْ غِصُوْنِهْ بِالْمَحَبّهْ وْ بِالتَّقْدِيْر

وْ تِبَاهَى الْقِلُوْب اللَّى بِالاحْسَاسْ لامِسْتِهْ