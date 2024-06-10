عائشة المر لـ «البيان»: دبي مدينة الجمال والإلهام والتحفيز على الإبداع

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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تستلهم مصممة المجوهرات الإماراتية عائشة راشد المر عوالم تصاميمها من أرشيف العمارة الحديثة والفن المعاصر وأيقونات الفنون التاريخية على مرّ العصور فيما يتعلق بالأشكال الهندسية والقوالب الإبداعية، التي تجمع بين الحرفية والدقة في صياغة أنماط وقطع مجوهرات «ارقي»، وهي علامة إماراتية بامتياز تم إطلاقها في عام 2019.

وفى السياق تؤكد عائشة لـ«البيان» أن دبي مدينة الإلهام وتمتاز بالتنوع والجمال وتحفز على الإبداع، مشيرة إلى أنها مولعة بتصاميم الموضة والمجوهرات واستثمرت أوقاتها منذ الطفولة في الرسم والتلوين لمحاكاة ما كانت تطالعه عبر صفحات المطبوعات والمجلات المتخصصة بهذا الفن الراقي، بعد انتهائها من دراستها في المعهد الدولي للجيولوجيا (IGI)، وهي أكبر منظمة من نوعها عالمياً في تصنيف المجوهرات النهائية والألماس الطبيعي والألماس والأحجار الكريمة، وذلك سعياً لاحتراف التصميم وتأسيس علامة تجارية. وتضيف عائشة: ثقافة التعلم واكتساب الخبرات من الجوانب الأساسية لتكوين علامة تجارية رائدة، تمزج الصفات الكلاسيكية لجوهر التصميم بالمعاصرة نظراً لاعتماد الفنون على التلقي البصري.

نقل المعرفة

وحول أهم الموضوعات التي تستقي منها إلهامها في تصميم المجوهرات تقول عائشة: الأسفار والتجوال هي الركيزة الأساسية لتجديد الإلهام، واكتشاف العالم من حولنا في الجمال أينما كان يكمن في التفاصيل التي يصعب علينا مشاهدتها بصورة عابرة، فهي تحتاج إلى فعل المواظبة والاهتمام وكذلك الدراسة، فكبار الفنانين والمصممين حول العالم قدموا لنا عبر مشاريعهم الفنية كماً هائلاً من التصاميم المستوحاة من البيئة والطبيعة وكذلك قصص الشعوب أو شخصيات استثنائية في كافة المجالات على اعتبار أن الفنون هي ناقل معرفي وثقافي يمس الوجدان ويحفز على التفكير الإبداعي.

وتتابع عائشة: إن الخيال وحده لا يكوّن الفن، وليس بمقدور العاطفة وحدها بناء العمل الفني شكلاً ومضموناً وتعبيراً، ذلك لأن الفن لا يقتصر على الوجدان والعاطفة، فقط، وإنما هو أيضاً، تقانة، وصناعة، وإنتاج، ومهارة، وهو ما كان ينقصني، لذلك بدأت مشروعي في حي دبي للتصميم لتكتمل قصتي، التي مرت بكثير من المداخلات والأفكار وسط مدينة دبي.

وفيما يتعلق باهتمامها بتاريخ الهندسة والتصميم وكذلك العمارة تقول عائشة: «أعتقد أنني مع المواظبة على إتقان الحرفة في صياغة وتصميم المجوهرات أصبحت أكثر ميلاً إلى ابتكار أشكال قائمة على العمارة والهندسة كونها تمتاز بصفة المعاصرة والحضور المتجدد لتناسب الجمالية الخاصة بكل امرأة، وتواكب صيحات الموضة العالمية، التي تنحاز إلى البساطة والخصوصية وعبر مجوهرات «ارقي» أطرح عبر مجموعات موسمية قطعاً قابله للتعديل ضمن مجال حركة التصميم ذاته من خلال الدمج أو إضافات مصنوعة يدوياً لتقدم توليفة عصرية من المجوهرات اليومية الأنيقة، والتي تشمل الخواتم والأساور والقلائد والأقراط».

وتردف عائشة: «سعيدة جداً بردود الأفعال التي واكبت انطلاقة تصاميمي، والتي تنافس العديد من العلامات التجارية الإماراتية، وهي من الأمور الإيجابية والمحفزة على التفرد والابتكار، إلى جانب إيصال رسالتي وشغفي بتصميم المجوهرات إلى مستويات متقدمة قادرة على إثبات حضورها تحت مظلة الصناعات الإبداعية والفنون الإماراتية المستدامة، والتي تحظى بدعم مؤسسي كبير من الجهات الفنية والثقافية في الدولة».