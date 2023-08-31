برنامج "مليون دولار للعقارات" نسخة الإمارات ينطلق منتصف سبتمبر

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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ينطلق عرض برنامج الواقع الشهير "مليون دولار ليستينغ" ينسخة الإمارات 15 سبتمبر، ليقدم للمشاهدين لمحة حصرية عن حياة خمسة وسطاء عقاريين يعملون ومقيمين في دولة الإمارات، ويسعون لتحقيق التوازن بين حياتهم الشخصية والمهنية في سوق العقارات المزدهر في إماراتي أبوظبي ودبي.

ويأخذ البرنامج المشاهدين في رحلة مشوقة إلى عالم العقارات الفاخرة، نمط الحياة المذهل للطبقة الراقية، وهي أول نسخة دولية من برنامج تلفزيون الواقع الأمريكي، التابع لـ"إن بي سي يونيفرسال فورماتس" وهي قسم من استوديوهات يونيفرسال الدولية، والتي تعد جزءاً من مجموعة استوديوهات يونيفرسال.

وحصلت "إيمج نيشن أبوظبي" على حقوق الامتياز الحصرية لهذه السلسلة من "إن بي سي يونيفرسال"، حيث بدأت فكرة برنامج الواقع "مليون دولار للعقارات" في الولايات المتحدة عام 2006 وعلى مدى 12 موسمًا أثبتت نجاحها كبرنامج مشهور.

تتبع هذه السلسلة ثنائية اللغة مجموعة متنوعة من وسطاء العقارات الذين يعيشون في الإمارات، بالإضافة إلى ظهور خاص من أسطورة "مليون دولار ليستينغ: لوس أنجلوس"، "جوش ألتمان"، وشقيقه "مات". ويشمل طاقم العمل الوسيط العقاري البارز بن بنداري، الذي يشغل منصب المنتج التنفيذي في المسلسل بالإضافة إلى الوجوه الجديدة زاي براون، ونصيرة السقا، ورامي وحوّد، ورياض جوهر.