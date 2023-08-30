دبي وجهة عالمية للموضة

المصدر: دبي - رشا عبدالمنعم

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رسخت دبي مكانتها وجهة عالمية للمبدعين في مجال التصميم والابتكار، وكذلك على صعيد استضافة الفعاليات الكبرى، إلى جانب احتوائها على المساحات المخصصة للعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل على تطويره وتهيئة الظروف المناسبة لازدهاره.

ويعد حي دبي للتصميم، الذي يستقطب أرقى العلامات التجارية العالمية منذ إنشائه كموقع خاص لمجال تصميم الأزياء وكل أنواع التصاميم الأخرى، واحدة من أبرز المساحات الإبداعية التي ترعى صناعة التصميم، وتدعم ثقافتها وتستضيف أهم الأحداث والمناسبات العالمية في هذا المجال.

وفي هذه البيئة المثالية، التي يقدمها حي دبي للتصميم، تنمو وتزدهر علامات تجارية وتجارب فنية، كما تستقطب العديد من الأسماء العالمية، التي اختارت من «الحي» بيئة عمل، ومقراً لنشاطها.

من هؤلاء، المصمم العالمي سعيد القبيسي، الذي يؤكد أن دبي محطة استثنائية للموضة ومركزاً للنجاح والإبداع في المجال، بحكم أنها تربط جميع أطراف عملية التصميم في سياق علاقة واحدة متعددة المستويات.

واشار القبيسي إلى أنه حرص على افتتاح المتجر الخاص به في حي دبي للتصميم، ولافتاً إلى أن دبي من أهم المدن العالمية الشغوفة بعوالم التصميم. وتابع: تشكل الإمارة بالنسبة لي همزة الوصل بين عدة حضارات عربية وأجنبية ولذلك الوجود فيها ضروري لكي أكون أقرب إلى أذواق المنطقة العربية عموماً والخليجية خصوصاً أما بالنسبة للعروض فإننا بصدد دراسة دقيقة لإقامة عرض استثنائي ومجموعة حصرية مع مطلع العام المقبل يتم إطلاقها من دبي.

تطويع

ويطوّع القبيسي التكنولوجيا لتنفيذ مجموعة جديدة من التصميمات، وعن ذلك يقول: تتخذ التصاميم موقعها في العالم الرقمي إذ تدعو لاكتشاف الإبداع في التصميم، والدقة في التطريز التي تظهر مختلفة الأحجام من الصغير إلى المتوسط برسمة معينة تبرز الفستان وتضيف إليه جمالاً وأناقة. أحاول قدر المستطاع أن أجمع ما بين الفن والثقافة بأبعاد تاريخية، وأبتكر أساليب جديدة تتناسب مع المرأة العصرية.

حضور احترافي

وفي ما يتعلق ببصمته الخاصة التي تجمع العديد من العناصر الفنية والتقنية يقول القبيسي: تلفتني كثيراً تقنيات قديمة، أحاول قدر المستطاع تطويرها بشكل يزيدها جمالاً وأناقة، وكذلك الأمر بالنسبة للتطريز أحاول إيجاد نمط وأفكار. وأضاف القبيسي: أسهم اختيار الأقمشة في تحديد الشكل العام لمجموعتي الأخيرة القائم على تنوع بين قصات ناعمة وملاصقة للجسد بقصة حورية البحر، وأخرى تتسم بأحجامها المنتفخة بما يضفي انطباع الفخامة، ولكل تصميم رونقه الخاص، وتم تنفيذه يدوياً. وتميز كل تصميم باستقلال وتفرّد، وتحمل كل قطعة هوية خاصة، تتسم بالجاذبية.