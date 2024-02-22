«أبواب دبي التاريخية وزخارفها».. روائع المعمار التقليدي وأسراره

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يروي كتاب «أبواب دبي التاريخية وزخارفها» للمؤلف سعيد عبدالله الوايل، جمال وروعة الأبواب القديمة وتفاصيل عن العمارة في الإمارة.

وسعيد عبدالله الوايل له مجموعة من الدراسات والبحوث والمقالات المنشورة التي تهتم بالنواحي الجمالية والتاريخية في الفنون الشعبية في الخليج العربي. أنجز الباحث خلال السنوات العشر الأخيرة مشروع حفظ وتوثيق حرفة النجارة التقليدية في الخليج العربي، وما يرتبط بها من صناعة الأبواب والنقوش الخشبية التقليدية في كافة مناطق الخليج وله أيضاً مجموعة من المؤلفات التي ترتبط بالعمارة التاريخية والنقوش التقليدية في الخليج العربي.

أخذت حرفة صناعة الأبواب والأجزاء الخشبية وزخارفها في العمارة التقليدية في دبي – شكلاً من أشكال الفنون التراثية المادية – أهمية خاصة ودوراً بارزاً وحيوياً في تكيف المباني مع الأجواء الخارجية، واستطاع أهل دبي تطويع هذه الحرفة بإبداع وفكر يدعو إلى الإعجاب والوقوف عنده؛ فهو فن عريق كان يؤدي وظائف أساسية في تكيف المبنى مع الظروف والأجواء الخارجية، ويلبي حاجة السكان بقدر معقول، ويحمل في طياته مضامين وأسساً فنية جمالية تنبع من صدق التعبير وتفاعل الإنسان المثمر مع أرضه وبيئته بكافة المعطيات.

إرث حضاري

يسلِّط الكتاب الضوء على الأبواب والأجزاء والقطع الخشبية في العمارة التقليدية في دبي باعتبارها منجزاً إبداعياً وإرثاً حضارياً عظيماً تحقق على هذه الأرض، وعملت على تطويره أجيال من الحرفيين أخذوا على عاتقهم الرقي بهذه الحرفة بما يتوافق مع مختلف الظروف البيئية والاجتماعية والدينية، وهذه الشريحة من الحرفيين هي التي اعتمد عليها الكاتب في بناء دراسته هذه، حيث أخذ عنهم من خلال لقاءات موثقة تاريخ حرفة النجارة وأصولها، وأنواع الأخشاب المستخدمة في النجارة ومميزاتها ومصادرها، والطرق التقليدية التي كانت متبعة في عمل الأبواب والشبابيك بأنواعها المختلفة. كذلك اهتم الباحث بدراسة الرموز والنقوش الخشبية التي حملتها تلك الأجزاء من حيث مصادرها ومسمياتها المحلية عند الحرفيين، وأساليب النقش التي كانوا يستخدمونها، والأجزاء التي اهتم الحرفيون بنقشها.