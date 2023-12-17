ريشة حمامة الشحي تجسد سحر الطبيعة وعبق التراث

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت الفنانة الإماراتية حمامة الشحي، خريجة جامعة الإمارات، الرسم هوايةً، ولكن عند دخولها المجال وتعلمه، أصبح الرسم لديها فناً محبباً، لا تستطيع الاستغناء عنه، ما جعلها تبحث فيه وتعرف الكثير عنه، وشاركت في العديد من المعارض والمسابقات، كما نفذت 55 ورشة تدريبية لمختلف الفئات، وشاركت في معرض (مبدعون من الإمارات)،الذي أقيم في مركز الإبداع الثقافي بأم القيوين، وشارك فيه 11 فناناً تشكيلياً، عرضوا 52 لوحة فنية، كما عرضت الشحي فيه 4 لوحات فنية جاذبة، من الطبيعة لعشقها لها، رسمتها بألوان الأكريليك، والفحم والرصاص، وأبرزها لوحتا (أشجار القرم)، ولوحة (الغروب).

صورة دقيقة

وبينت الشحي أن الرسوم التي عرضتها، لوحة (أشجار القرم في أم القيوين)، فهي تعد عملاً فنياً، يصور منظراً طبيعياً في إمارة أم القيوين، فتتميز اللوحة بأشجار القرم الخضراء، فتم رسم الأشجار وأغصانها، وأوراقها بصورة غاية في الجمال، ويمكن رؤية اللمسات الفنية التي تجعل هذه اللوحة تبرز روعة الطبيعة في الإمارة، وذلك باستخدام ألوان إلكريليك، إضافة إلى لوحة (الغروب)، وهي لوحة فنية تمثل منظراً طبيعياً رائعاً حينما تغرب الشمس، إذ يمكن رؤية السماء ملونة بألوان دافئة، مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر، ما يبرز على سطح البحر، كما تبرز اللوحة جمال اللحظة التي يتحول فيها النهار إلى ليل، فتشكل مشهداً رائعاً يلهم المشاهد بجمال الطبيعة.

تراث

كما عرضت في معرض (مبدعون من الإمارات)، لوحة ( الجدار التراثي والنخلة القديمة)، لتبرز أعمالها التراث والجمال الثقافي للإمارات، فيمكن رؤية جدار تراثي قديم مصنوع من الحجارة أو الطوب، يمتد بطريقة متينة عبر المشهد، فتظهر تفصيلات الجدار التاريخية مع الزمن والعناصر المعمارية الفريدة التي يتميز بها، كما يحيط بالجدار نخلة قديمة ذات ساق ضخمة وأوراق خضراء تاريخية، تبرز الحضور الطويل للثقافة والتاريخ في المنطقة، كما تظهر اللوحة الزمان والمكان بأسلوب جمالي وتأخذ المشاهد في رحلة عبر العصور، مع تركيز على الحفاظ على التراث والجمال الطبيعي.

ولفتت حمامة الشحي، إلى أنها قدمت في معرض (مبدعون من الإمارات) لوحة فنية تأخذ المشاهد في رحلة بصرية خلابة إلى عالم الطبيعة، تظهر سلسلة جبال تمتد عبر الأفق، وتشكل منظراً طبيعياً مذهلاً، فتتعامل اللوحة بالتفصيلات التي تتجسد في أشجار متنوعة، منتشرة على ضفاف البحيرة مع انعكاساتها الواضحة في المياه، فقدمت الجبال بألوان مختلفة تبرز تدرجات الضوء والظل، والبحيرة تعكس السماء والأشجار بألوان زاهية جميلة، فينقل المشهد الهدوء والسحر الذي يمكن أن يوفره العالم الطبيعي، ويبرز جمال وأثر المياه والأشجار بين الجبال.