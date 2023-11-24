ألوان التراث الإماراتي تزين «مدارس الحياة» في ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

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برنامج غني بالمعرفة والمعلومات تقدمه هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لمرتادي «مكتبات دبي العامة»، خلال ديسمبر المقبل، عبر مشروعها «مدارس الحياة»، الهادف إلى تنمية معارف وقدرات مرتادي «مكتبات دبي العامة»، وبناء كفاءاتهم الثقافية والإبداعية، وتطوير مهاراتهم الحياتية، حيث تمنحهم تشكيلة الجلسات التثقيفية التي تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، فرصة استكشاف جماليات التراث الإماراتي، وخوض مجموعة من التحديات والأنشطة المتنوعة، والتجوال بين أروقة حي الفهيدي التاريخي، والتعرف إلى تقنيات التصوير وحقوق الملكية الفكرية، وفي الوقت نفسه، الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة.

خلال ديسمبر المقبل، ستكون أجندة «مدارس الحياة» مزينة بألوان «التراث الإماراتي»، وتتضمن جلسة «الرمسة الإماراتية»، التي تقدمها مريم الفارسي في مكتبة الطوار العامة، بينما تشرف عليها سكينة غلام البلوشي في مكتبة المنخول العامة، وتضيء الجلسة على الفروق بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الإماراتية، بينما يقدم البروفسور شادي الطباع في مكتبتي الصفا للفنون والتصميم والمنخول العامة، ورشة «جمال الفرجان: حي الفهيدي التاريخي».

سرد قصصي

في حين، سيقدم «نادي الكتاب» لمرتادي مكتبة الطوار العامة، جلسة «حكايات صغيرة»، التي تشرف عليها لمياء توفيق، وتتيح من خلالها للصغار فرصة استكشاف فن السرد القصصي، بينما تقدم داليا أبو العطاء في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ورشة «لقاء مع كتاب»، يستعرض فيها المشاركون مجموعة من الكتب القيمة. أما دعاء الخليفة، فستتولى تقديم سلسلة جلسات «نادي ويكي»، التي تستضيفها مكتبة المنخول العامة، وخلالها سيتمكن المشاركون من استكشاف وتطوير إبداعاتهم في صناعة المحتوى المرئي، إضافة إلى تعزيز معرفتهم بإرشادات ولوائح حقوق الملكية الفكرية، كما سيتعرفون أيضاً إلى موقع «ويكيميديا كومنز».

في المقابل، تتضمن فعاليات «نادي التلي»، التي ستقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تشكيلة ورش عمل مبتكرة، تسلط الضوء على «حرفة التلي»، التي نجحت دبي في إدراجها على قائمة اليونيسكو للتراث الثقافي غير المادي، وعبر هذه الورش، ستتولى أم عزان تعريف المشاركين بتفاصيل الحرفة وفنونها وأهميتها، كما تشرف أم عزان أيضاً على ورشة «صناعة التلي»، التي تستضيفها مكتبة حتا العامة، بينما تشمل فعاليات «نادي الكروشيه» مجموعة ورش تفاعلية، تشرف عليها ايكاترينا بوجودينا، التي ستعرف مرتادي مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بأصول فن الكروشيه.

مهارات حياتية

وستشهد مدارس الحياة خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، تنظيم برنامج «معسكر القادة التدريبي»، تحت إشراف المدرب سلمان المشعل، ويهدف من خلال أنشطته التي ستقام في مدينة حتا وحديقة مشرف، إلى تطوير مهارات المشاركين الحياتية.

واحتفاءً بعيد الاتحاد الـ 52 للدولة، تستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم، في 3 ديسمبر المقبل، فعاليات متنوعة، تهدف إلى تعزيز حضور التراث، وترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الأجيال القادمة، وتضيء على تفاصيل الثقافة الإماراتية.