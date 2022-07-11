الزربول.. حذاء الصيف والشتاء

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

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يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل.. ويحكي اليوم عن الزربول.

في صمت البادية حكمة، وفي مفرداتها إبداع لا يخطر على البال، حيث طوع الإنسان الطبيعة من حوله ونسج من المواد الأولية أدوات تعينه على الحياة في ظروف الصحراء القاسية.

من الأدوات الفريدة التي صنعها أهل البادية من شعر الماعز «الزربول»، وهو أشبه بالحذاء، يغزل من شعر الماعز ويلبس في القدم اتقاء الأشواك والرمضاء في هجير الصيف واتقاء البرد في صقيع الشتاء.