«السمر».. غذاء ودواء

المصدر: رصد وتصوير: عبد الله بن ربيع

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يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل.حيث يحدثنا اليوم عن السمر.

السمر أكثر من مجرد شجرة تختزل حكايات من ذاكرة الأجداد، فهي كريمة العطاء، تقف إلى جانب الإنسان أمام مشقات الحياة، وفيها الغذاء والدواء. ويخبرنا علي عبدالله العبدولي أن شجرة «السمر» لها فوائد عديدة: ظلالها ملاذ يحمينا من أشعة الشمس الملتهبة، وأوراقها علاج لبعض الأمراض، وتتمتع بأجود أنواع الحطب، ومن رحيق زهورها نتذوق أجود أنواع العسل الطبيعي، كما يستخدم حنبل السمر علفاً للماشية. وهي شجرة معمرة تنمو في البطائح والجبال والحزوم والسهول والسيوح.