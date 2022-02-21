التعليم.. دفاتر وكراسات برائحة البدايات

المصدر: رصد وتصوير: عبد الله بن ربيع

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال. «البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويعرض اليوم نماذج من دفاتر وكراسات التعليم التي كان يستخدمها التلاميذ قديماً.

وفي هذه الحلقة يعرض علي بن عبد الله العبدولي دفاتر وكراسات قديمة يحتفظ بمجموعة كبيرة منها في منزله، والتي تعتبر شاهدة على حقبة جميلة من مسيرة التعليم في الإمارات، حيث انتقل التعليم نقلة نوعية وحضارية على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، من حيث إنشاء المدارس بمختلف مراحلها وتطوير المناهج والمختبرات والمعلمين، وأيضاً إنشاء الجامعات في مختلف مدن الدولة.