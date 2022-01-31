الصيد.. مهارات تتوارثها الأجيال

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تتربع مهنة الصيد على عرش المهن التي مارسها أهالي الإمارات، كما أن الظفر بمكنونات البحر، أمر اقتضى جهداً في البحث عن أداوت الصيد الماهرة، ومنذ تعرف الأهالي إلى الصيد، وهم يستخدمون أدوات مختلفة بحرفية عالية، ومنها «الروابة» و«الطراقة» و«الحياكة»، وهي أدوات غاية في البساطة جادت بخيرات البحر، ولا يزال حرفيو هذه المهن ينقلون ما كسبوا من مهارات وحرف قديمة إلى الأجيال الجديدة، ويشرحون لهم طرقها ومسمياتها، وكيفية استخدامها في الحياة اليومية لكسب الرزق، كما يلهمونهم التأني والصبر على مشقة البحر.