«البعو».. أشكال وألوان ووظائف حياتية

المصدر: رصد وتصوير - عبدالله بن ربيع

يلتقط عبدالله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفولكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل. ويحكي اليوم عن «البعو».

يحافظ أهل الإمارات منذ القدم، على ما تجود به الطبيعة من أشياء ثمينة من حيث قيمتها التراثية والثقافية والحياتية العامة، سواء من البيئة البحرية أو الصحراوية أو الجبلية، وخاصة تلك التي كان الأولون يستخدمونها في أمورهم الحياتية اليومية، ومن بينها القواقع مختلفة الأحجام والأشكال والألوان التي يتم جمعها من شواطئ الإمارات حيث يطلق عليها «البعو» أو القواقع، وتستخدم في مجالات محددة، غير أن مسمياتها مختلفة من منطقة لأخرى، وما زال الكثيرون من أصحاب الهوايات أو المعنيون بالتراث يقومون بعرضها في المهرجانات التراثية.