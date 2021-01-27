هيام الزرعوني.. حوارات الضوء والظل في ملامح القادة المؤسسين

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

احترفت المهندسة المعمارية هيام الزرعوني توظيف الضوء والظل في تكوين لوحاتها الفنية باستخدام قلم الرصاص لطرح إبداعاتها الفنية للبورتريه الواقعي لشخصيات قيادية إماراتية، مع التركيز على الشخصية الرئيسية، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، القائد المؤسس، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للإمارات، وترتكز في ذلك على دقة ملاحظاتها للملامح والوجوه بما تمتلكه من ذائقة بصرية مرهفة، في تكوين مشاهدة بصرية مفتونه بعناصر التكوين والظلال وخطوطها عميقة التأثير.

وتؤكد هيام الزرعوني التي احترف الرسم بقلم الرصاص منذ أكثر من 10 سنوات أن إيجاد إيقاع منتظم للعناصر في الظل والضوء، من أهم أساسيات نجاح أعمالها، «فبدونهما سيبدو الرسم ناقصاً، كونهما يعطياننا عمق «العالم الحقيقي» للرسم ويجعلانه يبدو ثلاثي الأبعاد، فنحن نرى الظلال كل يوم، ولكننا في الحقيقة لا ننظر إليها كما ننظر لها ونحن نرسم إسقاطاته، كي نخمن جهة الضوء لا كم عدد مصادر الضوء أو ما نوعية الظل الموجود، وهي من أكثر التقنيات الفنية والتشكيلة التي دفعتني للممارسة هذا النوع من الفنون الجميلة.

شخصيات قيادية

وفي ما يتعلق برسم الوجوه وفن البورتريه التي تخصصت في إبداعها، تقول هيام: بلا شك إن الرسم الواقعي للوجوه التي تؤثر فينا إيجابياً لعظمتها وإنجازاتها الإنسانية، وساهمت في تشكيل وجدان وآمال أمه، هي أقراب الأعمال إلى قلبي وأكثرها تأثير عل الصعيد الشخصي والمجتمعي، لذلك قمت بطرح بطرح مجموعة من الأعمال الفنية التي تتضمن شخصيات قيادية إماراتية مع التركيز على الشخصية الرئيسية المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، القائد المؤسس، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

وتعتقد هيام أن الرسم بقلم الرصاص هو التقنية الرئيسة في فن الرسم، وهو عبارة عن استخدام خامة الجرافيت وتطبيقها على وسائط مختلفة، وأكثر هذه الوسائط شيوعاً هو الورق. وهو فن وحيد اللون، يعتمد بشكل رئيسي على الخط ودرجات الظل.

ويعني تحويل الخطوط إلى أشكال والأشكال إلى أجسام، أما الفارق الجوهري بين الرسم والتصوير أن الأول يتم بالخط فقط، لتحقيق الإيهام بالتجسيم والبعد الثالث من خلال قواعد المنظور والضوء والظل، فالمنظور يحقق العمق، والعلاقة التباينية بين الظل والضوء تحقق التجسيم مع الاهتمام بعنصر الضوء والظل أيضاً.