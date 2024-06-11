متاحف دبي.. صروح توثق الماضي وتستشرف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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شهدت دبي، في السنوات الماضية، تأسيس عدد من المتاحف المثيرة للاهتمام، بجانب متاحفها التقليدية التاريخية الحافظة لكنوز المجتمع وفنونه وآثاره والساردة لقصصه وتطوره ونهوضه، وبين الماضي والحاضر، كان طابع متاحفها يتغير ليعكس واقع المدينة العالمي ورؤيتها المتطلعة للمستقبل ودورها فيه، كما تضيء متاحف دبي على قضايا عالمية وتعرف زوراها على أحدث الابتكارات والتطورات أو السفر إلى الفضاء الخارجي، وتأخذهم في رحلة عبر الزمن موفرة لهم أجواء ترفيهية فريدة.

وأضاءت مجلة «تايم أوت» على 5 متاحف مثيرة للاهتمام تعكس تطلع دبي المستقبلي وتاريخها العريق، وتعد وجهات مثالية للباحثين عن المتعة والترفيه والاستكشاف.

ومن أبرز تلك المتاحف، متحف المستقبل في دبي، أجمل مبنى في العالم، وفق «تايم أوت»، إذ يتميز بتصميمه المذهل، ويحتضن معارض غامرة تستشرف مستقبل البشرية، ويوفر المتحف لزواره العيش في عالم ملهم، واكتشاف أحدث الابتكارات والتقنيات.

وجهة تراثية

ويعد متحف الشندغة التاريخي من أهم الوجهات السياحية في دولة الإمارات ويصنف ضمن المتاحف التراثية ذات الطابع العالمي ويروي المتحف قصصاً عن تاريخ دبي، حيث يمكن للزوار التعرف على تاريخ الإمارة وتطورها على مر السنين. ويضم المتحف مجموعة من المنازل التراثية الواقعة على ضفاف الخور، ويتكون من 22 جناحاً مقسماً على أكثر من 80 بيتاً، حيث يمكن التعرف في كل جناح على جانب ملهم من تاريخ دبي وثقافتها.

رحلة تاريخية

ويعرض متحف الاتحاد التاريخ الحديث لدولة الإمارات، مصطحباً زواره في رحلة فريدة تستكشف تسلسل الأحداث التي أدت إلى إعلان دولة الإمارات في عام 1971، وذلك عبر معارض وبرامج تفاعلية ومبادرات تعليمية وبالتركيز بشكل رئيسي على الفترة ما بين 1968 و1974. ويضم المتحف وثائق تاريخية وصوراً ومقتنيات تراثية تسرد قصص ملهمة عن الإمارات وإنجازاتها.

مسيرة منتج عريق

ويركز متحف القهوة في دبي على تاريخ القهوة وثقافتها، وتعد القهوة قديمة العهد في المنطقة. ويحتوي المتحف على المصنوعات اليدوية الخاصة بالقهوة ويعرض مجموعة واسعة من الأواني القديمة التي تشير إلى تاريخ وثقافة القهوة في المنطقة والعالم. وفيما ينقسم الطابق الأرضي إلى زوايا تعكس تقاليد ثقافات شرب القهوة المختلفة يضم الطابق العلوي غرفة تعرض النصوص المتعلقة بالقهوة، كذلك، يمكن تناول فنجان قهوة في المتحف.

عالم ألغاز محيرة

متحف الأوهام حيث يمكن دخول عالم الخدع البصرية، وخوض تجارب مثيرة بألغاز وتجاربه حسية غريبة. وفي المكان مجموعة رائعة من الغرف المتغيرة للمنظور والتركيبات محيرة للعقل والصور الساحرة، حيث لا شيء كما يبدو فعلاً، من الغرف المضادة للجاذبية إلى النفق اللامتناهي وطاولة الاستنساخ، يمكن الاستمتاع بمتحف الأوهام مع الأصدقاء ذلك أن المتحف يوفر لضيوفه ساعات مجانية من المرح.