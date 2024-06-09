تجارب الشباب تعزز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «دبي للثقافة»، تحضيراتها لإطلاق «هاكاثون متحف الشندغة»، والذي تنظمه بالتعاون مع «سكِل لاب»، في الفترة بين يومي 22 و29 يونيو الجاري، بهدف تحفيز روح الابتكار لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم على التفكير الإبداعي، والمساهمة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

ويستهدف الهاكاثون الشباب من عمر 18 عاماً فما فوق، وتقوم فكرته على تنظيم مجموعة فعاليات تجمع أصحاب المهارات المختلفة داخل غرف وأجنحة متحف الشندغة، ويتضمن سلسلة من المنافسات والمغامرات، التي ستجري بين 12 فريقاً، سيعملون خلال أربع ساعات فقط على فك مجموعة ألغاز ورموز صممت بحرفية عالية، لتمكينهم من إظهار مهاراتهم في تقديم أفكار نوعية ومنتجات مختلفة مستلهمة من عناصر التراث المحلي المتنوعة.

ويتطلب من الفرق المشاركة، استغلال الوقت المخصص لها لابتكار تصاميم مميزة لأعمالها، وإنتاج مجموعة من القطع الفنية باستخدام تقنيات صناعة الخزف، إضافة إلى توظيف الأعشاب والزيوت الطبية المحلية ومكونات العطر الأساسية في ابتكار روائح فريدة. كما سيتمكن أعضاء الفرق خلال منافساتهم من استكشاف الجواهر الخفية التي يتميز بها متحف الشندغة، إلى جانب إنجاز سلسلة من مقاطع الفيديو والصور التي تبرز جماليات «دار آل مكتوم» وهندستها المعمارية الفريدة.

يذكر أن دبي تصدرت مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فاينانشال تايمز، المصدر الأبرز لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة، ولتصنيف بيانات «مجموعة الصناعات الإبداعية» التابع للتقرير ذاته، ليرسخ ذلك ريادة الإمارة ويعزز تنافسيتها وموقعها عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وحافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من بين 115 مدينة، تم تصنيفها ضمن التقرير، متفوقة على مدن عالمية مهمة مثل لندن، ونيويورك، وسنغافورة. وجاءت هذه النتائج إثر رصد أداء دبي في القطاعات الفرعية، التي تندرج ضمن منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية.

ووفق بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد نجحت الإمارة في استقطاب 898 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال العام 2023، ما أدى لارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 60%. كما أسهم في خلق 21.563 فرصة عمل جديدة خلال 2023، بزيادة 74% مقارنة بالعام 2022، ما يعكس مناخ دبي الاستثماري وبيئتها المرنة والجاذبة للأعمال ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم.