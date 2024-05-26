«أبوظبي للكتاب».. رافعة المواهب الثقافية الوطنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 والذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أخيراً مشاركة إماراتية واسعة من قبل المعنيين بالمشهد الثقافي في الدولة من دور نشر وكتاب وأدباء وشعراء ومثقفين، الأمر الذي عكس التطور الكبير والنشاط المتنامي لقطاع النشر والصناعات الإبداعية.

حيث كشف الحدث الاستراتيجي السنوي عن مواهب إماراتية واعدة في مختلف المجالات الثقافية، كما احتفى بنخبة من المبدعين ممن ساهموا في ازدهار القطاع على مدار عقود، وتكريس مكانة دولة الإمارات مركزاً ثقافياً معرفياً عالمياً.

وحل التواجد الإماراتي على رأس أولويات فعاليات المعرض العالمي بتوليفة متجانسة من المشاركات النوعية في البرنامج الثقافي والفعاليات والنقاشات الأدبية، وتلك المتعلقة بالفنون والترجمة والشعر والنشر والصناعات الإبداعية، وتعزيز الابتكار في هذه المجالات.

بيانات

ووفق بيانات المركز، شارك في الدورة الـ 33 من المعرض 375 عارضاً من داخل الدولة بنسبة 28 % من مجموع العارضين الكلي من بينهم 63 مؤسسة حكومية، إلى جانب 30 دار نشر إماراتية، فضلاً عن 186 مشاركاً ومشاركة من الإمارات في برامج المعرض.

بالإضافة إلى 31 فناناً إماراتياً ما شكل 74 % من مجموع الفنانين المشاركين. و27 جناحاً إماراتياً في ركن الفنون أي ما نسبته 79 % من مجموع الأجنحة المشاركة.

ويؤكد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، ومدير معرض أبوظبي الدولي للكتاب حرص المعرض على دعم صناعة الكتاب، وواقع النشر الإماراتي بكل ما يسهم في الارتقاء والنهوض بهما، من خلال إتاحة الفرصة لالتقاء الناشرين الإماراتيين مع نظرائهم من مختلف أنحاء العالم للتحاور والوقوف على أبرز القضايا والمستجدات الخاصة بالقطاع.

ويضيف: «يعزز معرض أبوظبي الدولي للكتاب بمحتواه الابتكاري الصناعات الثقافية والإبداعية المحلية المقروءة والمرئية والمسموعة والتفاعلية، كذلك يعزز صناعة المحتوى محلياً، ويدعم قدرته التنافسية في ظل التحديات التي تواجه قطاع النشر عالمياً».

وكان المبدع الإماراتي في قلب البرنامج الثقافي للمعرض الذي تميز بتنوعه وغناه، حيث استضاف 217 من المفكرين والكتاب والمؤثرين والمبدعين الإماراتيين.

واستضافت فعاليات المعرض أسماء إماراتية لامعة في شتى المجالات، وتضمن مشاركة لأبرز الأدباء والفنانين الإماراتيين، مثلما شهد مشاركات مميزة للعديد من المؤسسات والجهات المحلية، تعددت أوجهها، وأثرت أيام المعرض بفعاليات مميزة.

إبداعات الشباب

وشهدت أمسيات برنامج «ليالي الشعر» مشاركة نخبة من الشاعرات والشعراء الإماراتيين مثل الشاعر سالم سيف الخالدي، والشاعر سيف السعدي، والشاعر عبيد بن قذلان المزروعي، وبطي المظلوم، إلى جانب الشاعرة والناقدة الدكتورة عائشة الشامسي، والشاعرة شيخة المطيري.

وسلط المعرض الضوء على أعمال وتجارب الشباب وصناع المحتوى الإماراتيين. كما احتفى بالمبدعين والإبداعات الثقافية الإماراتية، إذ تم تنظيم جلسة لجائزة «أسماء صديق للرواية الأولى»، بمشاركة صاحبة المبادرة أسماء المطوع، وحوار مع الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، بمشاركة الدكتور خليفة الرميثي، الفائز في فرع التنمية وبناء الدولة.