بيكاسو وجياكوميتى وبروس نومان يجتمعون فى لندن

المصدر: دبي - البيان

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يقدم معرض جاجوسيان في لندن الشهر المقبل عرضاً لمنحوتات ثلاثة من عمالقة فن ما بعد الحرب والفن المعاصر، من ذوي الممارسات المميزة، وهم بابلو بيكاسو، وجياكوميتي، وبروس نومان، وهذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها عرض منحوتات هذا الثلاثي معاً.

وكان هناك العديد من المعارض والمطبوعات، التي قدمت بيكاسو، وجياكوميتي معاً، ومعرض واحد في فرانكفورت عام 2016 جمع بين جياكوميتي، ونومان.

ويقول القيم الفني ريتشارد كالفوكوريسي، الذي عمل مع معرض جاجوسيان في عروضه التاريخية على مدى السنوات الـ 8 الماضية: «تم إعادة تعريف النحاتين الثلاثة، وهذا في حد ذاته سبب لجمعهم معاً. أعتقد أن الناس سوف يتفاجأون، وسيتم تحدي التصورات».

يضم المعرض الذي يحمل عنوان «الجسم كمادة»، حوالي 60 عملاً تم تقديمها، إما من المعدن (الحديد الزهر والرصاص والفولاذ والبرونز) وإما من الجبس.

ويقول كالفوكوريسي: «هناك تطابق أو وحدة في المواد المستخدمة بين الثلاثة»، كما أن أجزاء الجسم المجزأة والمتفككة النموذجية لأعمال بيكاسو سائدة أيضاً في بعض لوحات جياكوميتي، وتشمل القطع الأخرى عمل نومان «هنري مور مقيد بالفشل» (1967–70)، وكذلك عمل «نموذج للغرفة التي تركت روحي خارجاً، الغرفة التي لا تهتم» (1984).

ويلاحظ كالفوكوريسي كيف أن «مجموعة مواد بيكاسو وإبداعه وذكائه تبدو وكأنها تتطلع إلى شخص مثل نومان»، ويشير المنسق أيضاً إلى أعمال جياكوميتي السريالية المبكرة من عشرينيات وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين.

وتم تجميع المعرض من القروض المؤسسية، إلى جانب «نسبة صغيرة» من الأعمال المعروضة للبيع، وفقاً لمتحدث باسم المعرض، الذي يعمل بشكل وثيق مع كل من عائلة بيكاسو، ومؤسسة جياكوميتي، بعد أن أقام العديد من المعارض لهؤلاء الفنانين.