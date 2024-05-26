«باليه روما» تعرض في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف «دبي أوبرا»، في لحظة مميزة من مسيرتها، الفرقة الراقصة المرموقة «باليه روما» في ثاني عروضها في أول مشاركة لها في الإمارات.

وكانت الفرقة قد قدمت أمس ليلة ساحرة من الفن والسحر في عرضها الأول، بقيادة الراقصة المبدعة والمديرة إليونورا أبانياتو، حيث تزين المسرح بأداء عُدّ تجربة غامرة لجميع الحاضرين.

ويثبت «باليه روما» براعته من خلال تقديمه الفرصة لجمهور الباليه عيش تفسيرهم الاستثنائي لعمل «ليه دو نوي»، حيث كل حركة، من القفزات الأنيقة إلى الدورانات الرائعة، هي شهادة على تقنيتهم ومهارتهم الفريدة، المعززة بفن الأزياء المصمم بعناية فائقة من قبل دار الأزياء الشهيرة «ديور».

ويخلق الاندماج السلس بين الباليه والأزياء الراقية تحالفاً تآزرياً، يضمن عرضاً متوجاً بالأناقة والفخامة الفريدة، الكفيلة بغمر المشاهدين في عالم الباليه المثير.

وتنقل فرقة «باليه روما»، المشهورة بأدائها الاستثنائي في «تياترو ديل أوبرا دي روما» أحد أهم المسارح الأوبرالية الرئيسية في إيطاليا، الجماهير إلى عالم من الجمال والشغف والتألق الفني.

وفي المحصلة، فإن ما تقدمه فرقة «باليه روما» ليس مجرد عرض؛ إنها تجربة تترك مشاهديها مأخوذين بعوالم الفن الراقي، الذي يقدم نفسه بمزيد من الإبهار والمهارة والإتقان.