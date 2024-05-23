جائزة محمد بن راشد للمعرفة تنير فضاءات الفكر والإبداع عاماً بعد آخر

المصدر: دبي - البيان

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تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، التابعة لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، اكتساب المزيد من الزخم في أوساط المعرفة والفكر والإبداع، وأصبحت من أهم الجوائز الدولية التي تكرّم رموز العلم والمعرفة والابتكار على مستوى العالم. تأسست هذه الجائزة على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لا لتكون مجرد تكريم فردي فحسب، بل لتقدير الروح البحثية والابتكارية التي تعزز التطور العلمي والاجتماعي، وتحدد مسارات النمو والتقدم للأجيال القادمة.

طابع دولي

«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» هي جائزة دولية تحتفي برواد المعرفة والعقول المبدعة، أُطلقت بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم أصحاب الإسهامات المتميزة في المعرفة والتعليم والبحث العلمي الذين استطاعوا عبر إنجازاتهم المعرفية وجهودهم البحثية الاستثنائية تقديم فائدة حقيقية للمجتمعات والشعوب. تهدف الجائزة إلى تشجيع الابتكار والتميز في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم والمعرفة، وتُمنح للشخصيات العلمية والمعرفية والمؤسسات العالمية التي أغنت الوسط العلمي وقدمت تأثيرات مجتمعية ملموسة ومبتكرة في هذه المجالات.

أهداف

تتمثل الغاية من إطلاق الجائزة والاحتفاء بخيرة صانعي المعرفة ورواد العلم والابتكار في ثلاثة أهداف رئيسة، هي تشجيع المعنيين والعاملين في مجال المعرفة إيماناً بكونها جزءاً أساسياً من بناء مجتمع المعرفة الحديث، وتحفيز الأوساط المعرفية والعلمية إلى مواصلة البحث والإبداع. وتبلغ قيمة الجائزة «مليون دولار»، كمبلغ تحفيزي غايته دعم الجهود المبذولة في نشر المعرفة الإنسانية وتطويرها.

تغطي الجائزة جميع جوانب المعرفة والتنمية والابتكار والريادة والإبداع، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي، وتطوير المؤسسات التعليمية، وتترك الباب مفتوحاً أمام تحديد مجالات معرفية أخرى قد يرى مجلس الأمناء إضافتها من وقت لآخر في ضوء تطور العلوم والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع. ويحمل الترشح للجائزة طابعاً عالمياً لا محلياً فحسب.

رواد

منذ إطلاق الجائزة قبل عقد من الزمن، ترشح العديد من المخترعين والمبدعين والعلماء والشخصيات المعرفية من الرجال والنساء، ونخبة من المؤسسات التعليمية والبحثية، وفاز بالجائزة كوكبة من رواد المعرفة الذين أحدثت اختراعاتهم وإضافاتهم وطروحاتهم عظيم الأثر في البشرية جمعاء.

ومن المنتظر الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة لهذا العام ضمن وقائع «قمَّة المعرفة 2024» لتواصل المؤسَّسة الاحتفاء بالمعرفة وتكريم روادها وإلهام المزيد من المبدعين للخروج بالأفكار المبتكرة التي ترسم مستقبلاً أفضل للبشرية.