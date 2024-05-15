«دبي الدولي للكتابة» يباشر فعاليات «الرسم الفني لقصص الأطفال» الاثنين

المصدر: دبي ـ البيان

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يبدأ برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى أبرز المبادرات المعرفية لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، فعاليات ورشة الرسم الفني لقصص الأطفال، الاثنين المقبل، حيث تعكس هذه الفعالية حرص البرنامج على الإسهام المستمر في إثراء المشهد الأدبي وتمكين المبدعين وأصحاب المواهب من الناشئة والشباب ورفدهم بالمهارات والخبرات اللازمة في رحلتهم الأدبية.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تشكّل هذه الورشة فرصة واعدة لاحتضان المواهب الشابة وإبداعاتها، ويأتي تنظيمها في إطار الرؤى الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى تنمية الحس الإبداعي لدى المشاركين، وصقل مهاراتهم في مجال الرسم الفني لتقديم قصص الأطفال بأكثر الأساليب تشويقاً وابتكاراً، والخروج بأعمال ومؤلفات تحوز اهتمام الأطفال والناشئة وتنمي ثقافة القراءة وحب الكتب لديهم».

وستقام الورشة في مكتبة محمد بن راشد وتستمر على مدى شهرين متتاليين، متضمنةً الأنشطة والتدريب تحت إدارة وتوجيه الكاتبة والرسامة فاطمة العامري، ومتيحةً للمنتسبين اكتساب مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات المبتكرة التي تساعدهم على تصميم رسومات فنية تناسب قصص الأطفال، باستخدام أحدث الأساليب الفنية والتأثيرات البصرية.

وتوفر الورشة للمشاركين فرصة مميزة لتعلّم طرق فنية جديدة في الرسم والتصميم، من شأنها تحسين مهاراتهم وتمكينهم من إجادة تقنيات الرسم الفني، وتوسيع حسهم وتفكيرهم الإبداعي من خلال تحفيزهم على إطلاق العنان لمخيلتهم، وتشجيعهم على تصميم رسومات فنية بأسلوب مبتكر وملهم يلائم قصص الأطفال ويلبي اهتماماتهم.

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من خلال هذه الورشة إلى استكمال أداء رسالتها في توفير فرص الإبداع أمام الشباب، إيماناً منها بأهمية إسهامهم في عملية صناعة المعرفة ونشرها وتنميتها.

ونجح برنامج دبي الدولي للكتابة في تحقيق نتائج متميزة في دول عربية عدة، منها دولة الكويت والجمهورية التونسية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، مواصلاً احتضان المواهب العربية الشابة الواعدة في مجال الكتابة للطفل ودعمها وتطوير مهاراتها داخل دولة الإمارات وخارجها.