«الأسماء الجغرافية – ذاكرة أجيال».. خرائط دقيقة ومعلومات قيمة

المصدر: دبي - البيان

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معلومات جغرافية وتاريخية ثرية ينطوي عليها كتاب «الأسماء الجغرافية - ذاكرة أجيال» لمؤلفه الفريق الدكتور خليفة الرميثي، رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، والذي فاز بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2024 عن فرع «التنمية وبناء الدولة». إذ الكتاب يغني معارف وثقافة القارئ بجملة مسائل تاريخية، إلى جانب غناه بالخرائط الجغرافية الدقيقة، والبيانات، والجداول، والأرقام، والصور والوثائق . ويصف الكتاب، الصادر عن دار أوستن ماكولي للنشر، 1195 اسماً، ويذكر أكثر من 3500 اسم جغرافي في شكل معجم مصغر للأسماء الجغرافية بدولة الإمارات.

كما يتناول بعض الأسس والضوابط المتبعة في تسمية الأماكن وطرق كتابة الأسماء بالعربية لغير الناطقين بها، ليكون بذلك مرجعاً أكاديمياً لأصحاب الاختصاص والدارسين والباحثين ليساهم في دعم دراسة الأسماء الجغرافية والمكانية في الإمارات.

ويتألف الكتاب من سبعة فصول؛ يبدأ الفصل الأول بتعريف الأسماء وأهميتها والأماكن وتسميتها، وكتابة وتشكيل الأسماء، إلى جانب ذكر الأسماء في لهجة أهل الإمارات.

أما الفصل الثاني، فيتضمن الضوابط المتبعة في تسمية الأماكن وكتابة الأسماء بالعربية لغير الناطقين بها.

وفي الفصل الثالث، يعرض طرق المواصلات القديمة ومسارات القوافل، أيضاً يعرض وصفاً للآبار القديمة وصفاتها والمعالم الجغرافية التي مرت بها قوافل المسافرين قديماً.

أما الفصل الرابع، فهو عبارة عن مقتطفات من تاريخ إمارة أبوظبي في الفترة الواقعة ما بين انهيار تجارة اللؤلؤ وبداية ظهور البترول القابل للتصدير.

بينما يستعرض الكاتب في الفصل الخامس أماكن وجود السكان وأماكن الاستقرار القديمة في إمارة أبوظبي.

في حين يستفيض الفصل السادس في عرض إحصائيات مفصلة عن سكان «إليوا»: «ليوا» ونخيلها. أما الفصل السابع والأخير، فهو عبارة عن معجم للأسماء الجغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت مديرة النشر الدولي في «أوستن ماكولي»، جيد روبيرتسون، اهمية هذا الكتاب وغناه بالمعلومات والوثائق. وقالت: «إن نيل هذه الجائزة هو أمر بغاية الأهمية بالنسبة لدار أوستن ماكولي للنشر كما هي أهميته بالنسبة للمؤلف الدكتور خليفة الرميثي. فهي جائزة قيمة ومهمة وملهمة على صعيد العالم، ف يحقول الفكر والإبداع والمعرفة».