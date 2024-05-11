ورشة عمل تصحب الأطفال في تجربة لاكتشاف مهارات التوصيلات الكهربائية

المصدر: الشارقة - البيان

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استكشف الأطفال في مهرجان الشارقة القرائي للطفل آلية عمل الدوائر الكهربائية، خلال ورشة بعنوان «التركيز والحركة»، تعلموا خلالها كيفية بناء الأسلاك بأنفسهم والتمييز بين التوصيلات المتسلسلة والمتوازية، بالإضافة إلى التعرف على الدوائر الإلكترونية الأساسية لبناء لعبة أسلاك.

ووجه مشرفو الورشة الأطفال للالتزام في الخطوات المطلوبة، وزودوهم بالمعرفة اللازمة لتجميع الأسلاك بشكل صحيح وتشكيل دوائر وتوصيلات، مما ساهم في تنمية مهاراتهم الهندسية والعلمية.

وشهدت الورشة تفاعلاً مليئاً بالشغف والتعلم بين الأطفال من مختلف الفئات العمرية، والذين اصطفوا بطابور منتظرين دورهم للمشاركة في الورشة التي تم عقدها على مرحلتين لتشمل أكبر عدد ممكن من الطلبة والأطفال.

وبعد أن أنهى الأطفال تركيب داراتهم الكهربائية، قاموا بتجربتها، وراقبوا عملها عن قرب، وأبدوا إعجابهم بالورشة التي جعلتهم يستمتعون بتعلم العلوم والتقنية بشكل مبتكر ومسلٍ، والتفاعل مع المواد وبناء الأشياء بأيديهم.

وتأتي هذه الورشة كجزء من الفعاليات المستمرة لمهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 15، والتي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في مركز إكسبو الشارقة حتى 12 مايو الجاري.