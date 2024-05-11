«الإمارات للآداب» و«دار الهدهد» تدشنان شراكة لتعزيز القراءة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن شراكة جديدة مهمة بينها وبين دار الهدهد للنشر والتوزيع، وذلك بهدف التعاون المشترك في ترسيخ وتعزيز عادة القراءة في نفوس الطلبة في جميع أنحاء الإمارات.

وستقوم دار الهدهد، بموجب هذه الشراكة، بتقديم الرعاية من خلال توفير الكتب لمكتبات الفصول الدراسية، وتنظيم جلسات تدريبية وتوعوية للمعلمين وأولياء الأمور، ويقدم هذه الجلسات مجموعة من الكتّاب الذين سبق لهم النشر مع دار الهدهد.

فهرس

وفي إطار هذا التعاون، تُتيح دار الهدهد فهرسها الكامل بالمجان لمكتبات الفصول الدراسية في المدارس الست المشاركة في مبادرة «القراءة للمتعة»، وتشمل الفئات العمرية من رياض الأطفال (KG) وحتى الصف السادس.

ومن الجدير بالذكر أنّ عملية انتقاء الكتب تتم وفقاً لمعايير دقيقة وهي المستويات الدراسية والموضوعات المناسبة، بهدف ضمان تجربة قراءة مميزة وممتعة للطلبة، ومتماشية مع الأهداف التعليمية.

كما تُعقد جلسات تدريبية للآباء والطلاب والمعلمين وتغطي ثمانية مواضيع متعلقة بعادة القراءة للمتعة، بهدف تمكين الآباء والمعلمين بالأدوات والرؤى اللازمة لتنمية حب القراءة لدى الأطفال. على أن تبدأ هذه الجلسات في الفصل الدراسي القادم.

قافلة

وقد قامت قافلة القراءة، خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي أُقيم من 31 يناير وحتى 6 فبراير من العام الجاري، بسبع زيارات للمدارس وزيارة واحدة عبر الإنترنت، ووصلت القافلة إلى المدارس في إمارات عديدة مثل دبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين، وشارك أكثر من 500 من الطلبة في هذه الجلسات.

وأعربت إيزابيل أبو الهول، المؤسِسة والمستشارة وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإمارات للآداب، عن بالغ فخرها بالشراكة وقالت:

«نفخر في مؤسسة الإمارات للآداب أن نشرع في هذه الرحلة مع دار الهدهد ونسعى لتعزيز حب المطالعة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بتمكين المعلمين وأولياء الأمور على حد سواء، وتعزيز ثقافة الاستعانة بالأدب والقصص في تخطي الحدود وتحفيز الخيال وفتح أبواب لعالم من الاحتمالات التي لا نهاية لها».

التزام

يزداد التزام مؤسسة الإمارات للآداب بتعزيز أهمية القراءة للمتعة من خلال شراكات مع دار «بنجوين راندوم هاوس» بالمملكة المتحدة ودار الهدهد للنشر والتوزيع بالإمارات العربية المتحدة. تتيح هذه الشراكات الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب باللغتين، مما يسمح باختيار كتب من بين أكثر من 5000 عنوان باللغتين العربية والإنجليزية.

تعمل المؤسسة حالياً على إيصال 3000 إلى المدارس بهدف تحسين مكتبات الفصول الدراسية ومكتبات المدارس. 10 كتب عربية و10 كتب إنجليزية، من رياض الأطفال (KG) وحتى مرحلة الصف السادس. تهدف هذه المبادرة إلى ضمان احتواء كل مكتبة فصل دراسي على 60 كتاباً، مع الحفاظ على نسبة 50/50 من عناوين الكتب العربية والإنجليزية.

يُعد مشروع «القراءة من أجل المتعة»، نموذج عمل متكاملاً ومترابطاً يقوم بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للآداب وموانئ دبي العالمية، ويعمل المشروع مع ست مدارس في إمارة دبي، مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، لتزويد الموارد والدعم اللازم بما يعزز عادة القراءة للمتعة.