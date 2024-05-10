هشام دامرجي يروي لصغار «الشارقة القرائي للطفل» حكاية دخوله لعالم الأدب

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت فعاليات الدورة الـ 15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الكاتب والشاعر والمترجم هشام دامرجي، في لقاء مع طلبة المدارس، للحديث حول تجربته في الكتابة، وتعلقه باللغة العربية، والمسار الذي اتخذه ليتخصص في الأدب والتقنيات التربوية والتعليمية.

وقصّ هشام دامرجي على الأطفال مجموعة من الحكايات التي وردت بكتبه المختصة بأدب الطفل، وتضمنت حكاية عن حماية الطبيعة وضرورة اعتناء الإنسان بها من خلال الزراعة، ثم نظّم مسابقات للطلبة عن أسئلة حول القصص التي يرويها، وكذلك أسئلة أخرى عامة من بينها «مَن هو مؤسس دولة الإمارات».

كما طلب من الأطفال تلاوة أجزاء من القرآن الكريم مثل سورة الفتح وسورة الناس، وكذلك قراءة بعض من نصوص القصص بلغة عربية سليمة، حيث خصص للذين أجابوا عن الأسئلة منهم مجموعة من الهدايا.

وقال هشام دامرجي، إن مهرجان الشارقة القرائي للطفل هو المهرجان الوحيد على مستوى الوطن العربي الذي يتيح الفرصة للتقارب بين الكُتّاب والأطفال عبر لقاءات مباشرة، لما لها من أهمية تغرس في نفوس الأطفال حب القراءة والارتباط بها منذ الصِغر، وكذلك تكسر الحواجز بين الأطفال والأدباء، فضلاً عن أنها تتيح للمدارس أن تأتي إلى المهرجان، وأن يذهب المهرجان بنفسه إلى المدارس.

وأكد دامرجي أهمية تعزيز ارتباط الأطفال منذ الصِغر بلغتهم العربية وأدبها، لاسيما وأنها تفتح أمامهم المجال لكي يصبحوا أدباء في المستقبل ويحافظوا على استمرار تطور معجمها ومنجزها الأدبي والمعرفي.