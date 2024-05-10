حكايات ذاتية تلون عوالم الدمى

المصدر: الشارقة - البيان

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انسجمت طالبات الصف الخامس من «مدرسة الإمارات الدولية» في رسم وتلوين مجموعة من دمى الوتد الخشبية، التي ساعدتهن على إطلاق قدراتهن الإبداعية.

حيث صممت الفتيات شخصيات مختلفة للإبحار بخيالهن خلال رواية القصص وممارسة السرد القصصي البصري.

جاء ذلك في ورشة عمل بعنوان «دمى الوتد»، استضافتها منصة «ملتقى الإبداع» ضمن فعاليات «مهرجان الشارقة القرائي للطفل».

وتعرفت الفتيات المشاركات في الورشة على أساسيات رسم وتصميم الشخصيات على دمى الوتد الخشبية، وعلى هذا النوع الجديد من الفن الذي يحفز المخيلة. استهدفت الورشة تنمية مخيلة الفتيات، وتشجيعهن على استخدام الألوان بطريقة إبداعية لتحويل أفكارهن وتصوراتهن إلى دمى على أرض الواقع، وإلهامهن لممارسة الفن.