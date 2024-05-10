«مكتبة الشارقة العامة».. برنامج متكامل يحفز المعرفة والابتكار

المصدر: الشارقة - البيان

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تمد «مكتبة الشارقة العامة» جسوراً من الوعي والمعرفة وشغف التعلم، ضمن برنامجها الثقافي الحافل في الدورة الـ15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في إكسبو الشارقة.

وتنظم «مكتبة الشارقة العامة» خلال أيام المهرجان، سلسلة من الورش التي تتوزع تتناول مهارات ومعارف تسهم في تأسيس وعي الأطفال واليافعين على التفكير الإبداعي والابتكار وشغف المعرفة والتعلم، وحب التعرف على ثقافات الشعوب وعاداتها.

وتحت عنوان «محطات الكتابة الإبداعية»، تنظم المكتبة ورشة تشمل 5 محطات من الإبداع في بناء النص، وهي: محطة (أنا أقرأ) والتي تؤكد أن بداية المشوار نحو الكتابة تبدأ بالقراءة، ومحطة (أنا ألاحظ) التي تمنح المشاركين مهارات الانتباه لمكونات النص الرئيسية، ومحطة (أنا أفكر) وتبين أن القراءة المجدية هي القراءة بتأمل وتفكر وتحليل، ومن ثم محطة (أنا أخطط)، ومحطة (أنا أصمم) وتشير إلى مراحل تصميم وإخراج النص.

وتقدم «مكتبة الشارقة العامة» ورشة تحت عنوان «البطل الخارق»، استقطبت مجموعة من الأطفال، لتعلم صناعة شخصية بطل خارق يحمل رسائل قوية ومتميزة. وكان النطق والتواصل السليم ودقة التعبير القصصي عند الأطفال، محور ورشة العمل التي حملت عنوان «قراءة ومهارات» وهي عبارة عن جلسة قراءة بصوت عالٍ يظهر المشاركون خلالها مهارات الفهم.