مغامرات رقمية شيقة لرواد البرمجة الصغار

المصدر: الشارقة - البيان

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تضع الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي يستمر حتى 12 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، هذه العلوم التقنية في صلب برامجها وفعالياتها التي تصل إلى 1500 فعالية تشمل مختلف المعارف والأنشطة، يقدمها متخصصون في مختلف المجالات.

وخصص ركن «محطة عمل» في المهرجان مساحة واسعة للتقنيات الرقمية، حيث تقدم ورشة نادي البرمجة مهارات مناسبة للمنخرطين فيها من المبرمجين الصغار، في جو من المرح والمتعة يتمكنون فيه من فهم أساسيات هذه اللغة الهندسية، وكيفية إنشاء برمجيات مبسطة عبر تطبيقات عملية وشروح نظرية.

مقدمة الورشة المدربة صفاء الرمال، المختصة بالبرمجة والهندسة والروباتات، قالت إن ورشة نادي البرمجة هي ورشة علمية بحتة تعلم الأطفال الصغار سن 8 سنوات فما فوق، وهي بالإضافة إلى كونها تمكنهم من أدوات هذه العلوم التقنية المهمة للمستقبل، تنمي أيضاً لديهم الحس النقدي وروح الإبداع والابتكار والشغف بالتحديات وإيجاد الحلول للمشكلات وهي مهارات مهمة.