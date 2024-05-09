ورشة تعليمية تجمع الأطفال حول أساسيات صناعة المحرّك الكهربائي

المصدر: الشارقة - البيان

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في إطار التشجيع على الفضول العلمي وتعزيز مهارات الابتكار لدى الأطفال، شهد مركز التفكير في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» ورشة عمل تحت عنوان «اصنع محرّكاً كهربائياً»، استقطبت أطفالاً تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، حيث تم تزويدهم بالفرصة للتعلم والتفاعل بشكل مباشر مع تكنولوجيا المحركات الكهربائية.

واستمتع الأطفال برحلة مليئة بالمرح والاستكشاف والتحفيز، وانطلقوا لفهم أساسيات علم الكهرباء وكيفية تحويل الطاقة الكهربائية إلى حركة ميكانيكية.

وتمت خطوات تجميع المكونات لصناعة المحرك الكهربائي بتوجيه متخصص من مشرفة الورشة. وعندما انتهوا، شاهد الأطفال كيف يمكن لتلك القطع البسيطة مثل البطاريات والأسلاك النحاسيّة والمغناطيس الاندماج معاً لتشكيل محرك يعمل بسلاسة.

وعزّزت الورشة لدى الطلبة فرص التواصل والتفاعل فيما بينهم والاستفادة من معارف بعضهم البعض، وأبدوا سعادتهم باستكشاف العلوم والتكنولوجيا بطرق جديدة ومبتكرة. كما شكّلت هذه الورشة فرصة لتعزيز التعلم النشط وتطوير مهارات الأطفال وإبداعاتهم.

ويُمكن للطلاب من كافة الفئات العمريّة الاستفادة والاستمتاع بالعديد من الورش والفعاليات والأنشطة التعليمية والترفيهية، عبر زيارة مهرجان الشارقة القرائي للطفل بدورته الـ 15، الذي تنظّمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كُن بطل قصّتك» في مركز إكسبو الشارقة لغاية 12 مايو الجاري.