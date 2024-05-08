علي السبعان لـ«البيان»: الشعر الحقيقي نهر متجدد لا يتأثر بالشوائب

المصدر: دبي – فادية هاني

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أكد الشاعر السعودي علي السبعان، أن الشعر نهر عذب لا يتأثر بالشوائب، وأن البعد عن «المعمعة» فرصة لرؤية الأجمل والأفضل.

واحتفى الشاعر مؤخراً بصدور ديوانه الجديد «دفتر الما» بعد سنوات من الانتظار، وكانت آخر نشاطاته أمسية شعرية مع الشاعر الإماراتي علي الخوار، أقيمت في مكتبة محمد بن راشد بحضور حشد من محبي الشعر والملحنين.

ولفت علي السبعان في حديثه لـ«البيان» إلى أن الشعر يتأقلم مع كل شيء، وأن الشعر قادر على الدخول إلى كل الساحات والمساحات، مؤكداً أن حضور الشعر على وسائل التواصل الاجتماعي أصبح واسعاً وكبيراً جداً.

يرى السبعان أن الشعر له اختياراته، ويأتي متى يشاء، هو الذي يختار وقت حضوره، ولفت إلى أن الشعر الحقيقي الجميل سيبقى حاضراً متألقاً على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن الشعر عبارة عن نهر كبير عذب مهما ألقي فيه فسوف يتجدد ويسير، ويتخلص من الشوائب، ولن يبقى في مجرى النهر إلا ما يشبه الشعر.

وعما إذا أصبحت الشهرة أسهل بكثير من السابق أكد أن ذلك صحيح، ولكن لها ثمن وضريبة عاليتان، فعندما كان النشر من خلال منابر أدبية وثقافية كالجرائد والمجلات كانت هناك رقابة وتدقيق على القصائد، وكان أيضاً هناك طعم للنجاح، ويتذكر أنه قبل سنوات طويلة عندما كان يرسل قصائده للنشر لم يكن يستطيع النوم ليلة نشر قصيدته إلى أن يأتي الصباح ويتأكد أنها نشرت وكانت فرحته مختلفة، وعندما بات يشرف على منبر شعري كان الشعراء يتلهفون لمعرفة ما إذا كانت قصائدهم ستنشر أم لا.

وأضاف: «الآن لم تعد هناك فلاتر ولا رقابة ولا تدقيق، لأن أي كاتب أو شاعر أصبح هو المؤلف والمخرج والمنفذ وأيضاً الإعلامي، وهذا أنقص من بهجة الشعر ومستواه، حيث باتت تنشر أشعاراً بأبيات مكسورة أو لا تليق بالشعر من الأساس، أو قد تسيء للشعر والذائقة، ويربي ذائقة سقفها منخفض جداً، ويصبح لهذا الشخص جمهور مجنيّ عليهم، لأنهم يظنون أن ذلك شعر».