الإمارات نموذج للتنوع والتعايش.. مكانة وشهادات وقصص نجاحات متفردة

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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حفلت فعاليات «أبوظبي للكتاب»، في دورته الـ 33، الذي أسدل عليه الستار أمس، بنجاحات نوعية، إذ احتضن في برامجه المتميزة في أيامه الأخيرة، ندوة مهمة نظمها جناح مجلس حكماء المسلمين بعنوان «الإمارات نموذج للتنوع والتعايش»، قدمها كل من المطران باولو مارتينيلي، النائب الرسولي في جنوب شبه الجزيرة العربية، والدكتور ذكر الرحمن، رئيس المركز الثقافي العربي الهندي، والدكتور محمود نجاح، إمام مسجد الإمام الطيب في بيت العائلة الإبراهيمية بأبوظبي، وسوريندر سينغ كاندهاري، رئيس مجلس إدارة معبد غورو ناناك دربار للسيخ في دبي، والمطران ميسروب ساركسيان، مطران الكنيسة الأرمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناولت الندوة دولة الإمارات بصفتها نموذجاً عالمياً رائداً، في ترسيخ قيم التسامح والمحبة والسلام والتعايش السلمي.

وأشاد المتحدثون بجهود مجلس حكماء المسلمين في بناء جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات المختلفة، ونشر القيم النبيلة والسامية لوثيقة الأخوة الإنسانية، وإبراز النماذج الرائدة في ترسيخ هذه القيم. وأوضح الباحثون، المكانة الكبيرة للإمارات التي استضافت توقيع أهم وثيقة في التاريخ الحديث، وهي وثيقة الأخوة الإنسانية.