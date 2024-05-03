«مدينة الروبوتات» تستكشف موهوبي «البرمجة»

المصدر: الشارقة - البيان

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جذبت ورشة عمل «مدينة الروبوتات»، التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، عدداً من الأطفال الشغوفين بفن تصميم وبرمجة الروبوتات.

وبدأت الورشة بالتفاف الأطفال حول موائد مستديرة، وأمام كل منهم جهاز حاسوب متصل بشريحة إلكترونية مضيئة، استعداداً لخوض رحلة للعمل كـ«مهندس برمجة» يختص بتصميم وإدارة الروبوتات.

وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من الأطفال، الذين أبدوا سعادتهم لخوض التجربة، إذ استخدموا برنامجاً مخصصاً على أجهزة الحواسيب لبرمجة شرائح إلكترونية المضيئة، تتيح لهم تنفيذ رسوم متحركة «أنيميشن»، أو ألعاب بسيطة.

وقالت مقدمة الورشة صفاء الرمّال، إن ورشة «مدينة الروبوتات» تستهدف التعريف بأحدث التكنولوجيات المطلوبة في سوق العمل، ومن أبرزها تصميم وصناعة الروبوتات، باعتبارها أداة مستقبلية تعتمد عليها الصناعات والوظائف.